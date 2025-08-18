Головна Київ Новини
Ворог атакував Київщину дронами: є пошкодження у Бориспільському районі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Ворог атакував Київщину дронами: є пошкодження у Бориспільському районі
Тривога тривала майже годину та оголошувалася у Бориспільському та Броварському районах
фото з відкритих джерел

Влучань в обʼєкти критичної та житлової інфраструктури також не допущено

У ніч проти 18 серпня ворог атакував Київщину за допомогою ударних дронів. Тривога тривала майже годину та оголошувалася у Бориспільському та Броварському районах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської обласної військової адміністрації.

Повідомляється, що постраждалих серед населення немає, влучань в обʼєкти критичної та житлової інфраструктури також не допущено.

«Унаслідок ворожої атаки в Бориспільському районі пошкоджено ангарне приміщення», – йдеться у повідомленні.

У повідомленні зазначається, що українські захисники лише в рамках проєкту «Чисте небо» з початку роботи вже перехопили майже 900 ворожих дронів.

Нагадаємо, російська терористична армія уночі атакувала Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок чого виникли пожежі. Попри активну роботу сил ППО, в Одеському районі є наслідки удару. У передмісті Одеси виникло загорання обʼєкту паливно-енергетичної інфраструктури та двоповерхової будівлі. Наші рятувальники оперативно ліквідували потужну пожежу. До гасіння залучався пожежний потяг «Укрзалізниці».

У Харкові внаслідок ранкового ворожого удару по Індустріальному району є загиблі та поранені.  

Теги: війна обстріл Київщина

