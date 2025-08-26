Головна Країна Події в Україні
Генштаб прокоментував повідомлення про окупацію двох сіл на Дніпропетровщині

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
За повідомленням DeepState, ворог окупував Запорізьке та Новогеоргіївку
фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники контролюють село Запорізьке попри всі наміри окупантів. Поблизу Новогеоргіївки точаться бої

Генеральний штаб Збройних Сил України прокоментував публікацію DeepState про окупацію двох сіл на Дніпропетровщині, інформує «Главком».

За повідомленням Генштабу, Сили оборони України зупинили просування російських загарбників та продовжують контролювати село Запорізьке попри всі зусилля ворога, який намагається захопити цей населений пункт.

Також тривають активні бойові дії в районі села Новогеоргіївка: «Наші воїни завдають противнику значних втрат, щодня знищуючи окупантів десятками».

Генштаб спростував інформацію про окупацію росіянами двох населених пунктів.

Генштаб прокоментував повідомлення про окупацію двох сіл на Дніпропетровщині фото 1
фото: DeepStateUA

Нагадаємо, аналітики проєкту DeepState повідомили про окупацію російськими військами двох сіл на Дніпропетровщині. За повідомленням DeepState, ворог окупував Запорізьке та Новогеоргіївку.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» Віктор Трегубов прокоментував ситуацію на адмінкордоні. Трегубов підтвердив присутність окупантів на Дніпропетровщині.

«Так, росіяни зайшли та намагаються закріпитися. Українські військові б'ються, щоб втримати позиції», – сказав він.

DeepState повідомляє, що окупанти тиснуть на Запорізьке та Новогеоргіївку зі сторони Зеленого Поля та села Темирівка. 

«Сили Оборони роблять все можливе, щоб стримати ворога, стабілізувати ситуацію і не дати противнику зайти далі в глибину. Але, на жаль, поки ворог відчуває потенціал успіху і посилає «безкінечну» піхоту в штурми. Ми ж слідкуємо за ситуацією і реагуємо на будь-які зміни», – написали аналітики.

