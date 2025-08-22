Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 22 серпня 2025. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Лінія фронту станом на 22 серпня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 22 серпня
фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 1276-й день повномасштабної війни

Противник завдав одного ракетного та 52 авіаційні удари, застосував одну ракету та скинув 79 КАБ. Крім того, застосував 1419 дронів-камікадзе, здійснив 3033 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.

Новини війни в Україні

22 серпня станом на 22:00 відбулося 107 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник намагався штурмувати позиції наших підрозділів в районі населеного пункту Амбарне та у бік Колодязного, українськими підрозділами відбито три атаки, один бій наразі триває.

Лінія фронту станом на 22 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Куп'янському напрямку

Шість атак відбили українські захисники на Куп’янському напрямку у районах Кіндрашівки, Мирного, Степової Новоселівка та Загризового.

Лінія фронту станом на 22 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Українські воїни зупинили 19 атак загарбників у районах населених пунктів Греківка, Зелена Долина, Колодязі, Торське та у бік Серебрянки, бойові зіткнення в деяких локаціях досі не припиняються.

Лінія фронту станом на 22 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Сіверському напрямку

Противник здійснив три наступальні дії в районах Григорівки, Виїмки та Переїзного.

Лінія фронту станом на 22 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

Наші захисники зупинили п’ять спроб загарбників просунутися вперед поблизу Білої Гори та у бік Ступочок.

Лінія фронту станом на 22 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

Окупанти сьогодні сім разів штурмували позиції наших оборонців в районах Щербинівки, Торецька, Полтавки та у бік Степанівки. Сили оборони стійко стримують натиск та відбили всі штурмові дії противника.

Лінія фронту станом на 22 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 30 атак. Окупанти намагались йти вперед поблизу населених пунктів Никанорівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Родинське, Білицьке, Сухий Яр, Чунишине, Звірове, Удачне, Молодецьке, Муравка та Дачне. Три бойових зіткнення досі тривають.

Лінія фронту станом на 22 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Українські підрозділи зупинили десять атак окупантів у районах населених пунктів Зелений Гай, Товсте, Шевченко, Воскресенка, Ольгівське, Запорізьке та Темирівка, на разі триває бій.

Лінія фронту станом на 22 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 8

Нагадаємо, триває 1276-й день повномасштабної війни в Україні.

