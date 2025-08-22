Лінія фронту станом на 22 серпня 2025. Зведення Генштабу

В Україні триває 1276-й день повномасштабної війни

Противник завдав одного ракетного та 52 авіаційні удари, застосував одну ракету та скинув 79 КАБ. Крім того, застосував 1419 дронів-камікадзе, здійснив 3033 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.

Новини війни в Україні

22 серпня станом на 22:00 відбулося 107 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник намагався штурмувати позиції наших підрозділів в районі населеного пункту Амбарне та у бік Колодязного, українськими підрозділами відбито три атаки, один бій наразі триває.

На Куп'янському напрямку

Шість атак відбили українські захисники на Куп’янському напрямку у районах Кіндрашівки, Мирного, Степової Новоселівка та Загризового.

На Лиманському напрямку

Українські воїни зупинили 19 атак загарбників у районах населених пунктів Греківка, Зелена Долина, Колодязі, Торське та у бік Серебрянки, бойові зіткнення в деяких локаціях досі не припиняються.

На Сіверському напрямку

Противник здійснив три наступальні дії в районах Григорівки, Виїмки та Переїзного.

На Краматорському напрямку

Наші захисники зупинили п’ять спроб загарбників просунутися вперед поблизу Білої Гори та у бік Ступочок.

На Торецькому напрямку

Окупанти сьогодні сім разів штурмували позиції наших оборонців в районах Щербинівки, Торецька, Полтавки та у бік Степанівки. Сили оборони стійко стримують натиск та відбили всі штурмові дії противника.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 30 атак. Окупанти намагались йти вперед поблизу населених пунктів Никанорівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Родинське, Білицьке, Сухий Яр, Чунишине, Звірове, Удачне, Молодецьке, Муравка та Дачне. Три бойових зіткнення досі тривають.

На Новопавлівському напрямку

Українські підрозділи зупинили десять атак окупантів у районах населених пунктів Зелений Гай, Товсте, Шевченко, Воскресенка, Ольгівське, Запорізьке та Темирівка, на разі триває бій.

