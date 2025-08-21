Головна Країна Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 21 серпня 2025 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Карта бойових дій в Україні станом на 21 серпня 2025 року
На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 28 спроб ворога прорвати оборонні рубежі
фото: Генштаб ЗСУ

Нині триває 1274-й день повномасштабної війни

За минулу добу відбулося 167 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора загарбник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, застосувавши п’ять ракет, 61 авіаційного удару, скинувши при цьому 127 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5407 обстрілів, з них 123 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5939 дронів-камікадзе.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Стара Гута, Нова Гута Сумської області; Білогір’я, Оріхів, Приморське Запорізької області; Бургунка, Миколаївка, Львове Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, чотири артилерійські системи, один засіб ППО та пункт управління російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 21 серпня 2025 року фото 1
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби відбулося чотири бойові зіткнення. Крім того, ворог завдав 16 авіаційних ударів, скинувши 40 керованих авіабомб, а також здійснив 207 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 16 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 серпня 2025 року фото 2
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Сили оборони відбили дев’ять атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Амбарне, Фиголівка та у напрямках Хатнього, Катеринівки.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 серпня 2025 року фото 3
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Голубівки та у бік Куп’янська.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 серпня 2025 року фото 4
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог атакував 33 рази, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Карпівка, Рідкодуб, Колодязі, Мирне, Торське та у бік населених пунктів Ольгівка, Шандриголове, Ямпіль, Дронівка, Григорівка.

На Сіверському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 серпня 2025 року фото 5
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські захисники відбили п’ять штурмів окупаційних військ поблизу Григорівки, Переїзного та у бік Виїмки, Федорівки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 серпня 2025 року фото 6
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Зафіксовано одне боєзіткнення в районі населеного пункту Ступочки.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 серпня 2025 року фото 7
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог здійснив 11 атак у районах Торецька, Яблунівки, Щербинівки та в напрямку Степанівки, Полтавки, Попового Яру.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 серпня 2025 року фото 8
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Відбулося 53 боєзіткнення у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Федорівка, Кучерів Яр, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Новоукраїнка, Дачне та в бік Покровська, Білицького, Родинського, Мирнограда, Новопавлівки.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 серпня 2025 року фото 9
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Сили оборони зупинили 28 спроб ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Толстой, Шевченко, Вільне Поле, Воскресенка, Зелене Поле та у бік Філії, Іскри, Комишувахи, Січневого та Новогригорівки.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 серпня 2025 року фото 10
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворожі підрозділи три рази намагалися йти вперед, отримали відсіч.

Нагадаємо, триває 1275-й день повномасштабної війни в Україні.

