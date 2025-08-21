Карта бойових дій в Україні станом на 21 серпня 2025 року

Нині триває 1274-й день повномасштабної війни

За минулу добу відбулося 167 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Учора загарбник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, застосувавши п’ять ракет, 61 авіаційного удару, скинувши при цьому 127 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5407 обстрілів, з них 123 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5939 дронів-камікадзе.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Стара Гута, Нова Гута Сумської області; Білогір’я, Оріхів, Приморське Запорізької області; Бургунка, Миколаївка, Львове Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, чотири артилерійські системи, один засіб ППО та пункт управління російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби відбулося чотири бойові зіткнення. Крім того, ворог завдав 16 авіаційних ударів, скинувши 40 керованих авіабомб, а також здійснив 207 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 16 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Сили оборони відбили дев’ять атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Амбарне, Фиголівка та у напрямках Хатнього, Катеринівки.

На Куп’янському напрямку

Відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Голубівки та у бік Куп’янська.

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 33 рази, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Карпівка, Рідкодуб, Колодязі, Мирне, Торське та у бік населених пунктів Ольгівка, Шандриголове, Ямпіль, Дронівка, Григорівка.

На Сіверському напрямку

Українські захисники відбили п’ять штурмів окупаційних військ поблизу Григорівки, Переїзного та у бік Виїмки, Федорівки.

На Краматорському напрямку

Зафіксовано одне боєзіткнення в районі населеного пункту Ступочки.

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив 11 атак у районах Торецька, Яблунівки, Щербинівки та в напрямку Степанівки, Полтавки, Попового Яру.

На Покровському напрямку

Відбулося 53 боєзіткнення у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Федорівка, Кучерів Яр, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Новоукраїнка, Дачне та в бік Покровська, Білицького, Родинського, Мирнограда, Новопавлівки.

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони зупинили 28 спроб ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Толстой, Шевченко, Вільне Поле, Воскресенка, Зелене Поле та у бік Філії, Іскри, Комишувахи, Січневого та Новогригорівки.

На Придніпровському напрямку

Ворожі підрозділи три рази намагалися йти вперед, отримали відсіч.

