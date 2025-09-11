Розвідка уразила унікальний корабель Чорноморського флоту РФ (відео)

Всього в агресора є чотири таких судна

Спецпризначенці Головного управління розвідки 10 вересня вистежили та успішно атакували в акваторії Чорного моря корабель проєкту багатофункціональних суден MPSV07 зі складу Чорноморського флоту РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ГУР.

«Вказаний корабель росіяни ввели в експлуатацію у 2015 році. Його вартість – близько $60 млн. Всього в агресора є чотири таких судна», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що корабель проєкту MPSV07 обладнаний водолазними комплексами, телекерованими апаратами, гідролокатором бокового огляду, засобами РЕР. Може використовуватись для обстеження дна. Потужність судна становить близько 4 МВт.

У момент атаки спецпризначенців ГУР ворожий корабель здійснював радіоелектронну розвідку та патрулював підходи до бухти Новоросійська, де перебувають кораблі Чорноморського флоту РФ. Борт атакував бойовий безпілотник українського виробництва в область містка управління, де, зокрема, розташоване обладнання навігації та зв’язку корабля. Внаслідок удару знищено апаратуру радіоелектронної розвідки ворожого судна, корабель виведено з ладу на дороговартісний на ремонт.

Нагадаємо, Україна здійснила прорив у військовій історії. Вперше у світі FPV-дрони результативно вразили бойовий корабель – російський корвет проєкту «Буян-М», який є носієм крилатих ракет «Калібр».

Ураження відбулося на рекордній відстані понад 350 км. Операцію виконали спецпідрозділи Головного управління розвідки, ймовірно із застосуванням дронів типу РУБАКА та UJ-26 Бобер. Унаслідок удару було пошкоджено борт корабля і виведено з ладу його ключову РЛС. Без оглядового радара МР-352 «Позитив» корвет фактично «осліп», втративши можливість виявляти як морські, так і повітряні цілі.