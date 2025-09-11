Головна Країна Події в Україні
Розвідка уразила унікальний корабель Чорноморського флоту РФ (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Розвідка уразила унікальний корабель Чорноморського флоту РФ (відео)
Корабель проєкту MPSV07 обладнаний водолазними комплексами, телекерованими апаратами та гідролокатором бокового огляду
скріншот з відео ГУР

Всього в агресора є чотири таких судна

Спецпризначенці Головного управління розвідки 10 вересня вистежили та успішно атакували в акваторії Чорного моря корабель проєкту багатофункціональних суден MPSV07 зі складу Чорноморського флоту РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ГУР.

«Вказаний корабель росіяни ввели в експлуатацію у 2015 році. Його вартість – близько $60 млн. Всього в агресора є чотири таких судна», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що корабель проєкту MPSV07 обладнаний водолазними комплексами, телекерованими апаратами, гідролокатором бокового огляду, засобами РЕР. Може використовуватись для обстеження дна. Потужність судна становить близько 4 МВт.

У момент атаки спецпризначенців ГУР ворожий корабель здійснював радіоелектронну розвідку та патрулював підходи до бухти Новоросійська, де перебувають кораблі Чорноморського флоту РФ. Борт атакував бойовий безпілотник українського виробництва в область містка управління, де, зокрема, розташоване обладнання навігації та зв’язку корабля. Внаслідок удару знищено апаратуру радіоелектронної розвідки ворожого судна, корабель виведено з ладу на дороговартісний на ремонт.

Нагадаємо, Україна здійснила прорив у військовій історії. Вперше у світі FPV-дрони результативно вразили бойовий корабель – російський корвет проєкту «Буян-М», який є носієм крилатих ракет «Калібр».

Ураження відбулося на рекордній відстані понад 350 км. Операцію виконали спецпідрозділи Головного управління розвідки, ймовірно із застосуванням дронів типу РУБАКА та UJ-26 Бобер. Унаслідок удару було пошкоджено борт корабля і виведено з ладу його ключову РЛС. Без оглядового радара МР-352 «Позитив» корвет фактично «осліп», втративши можливість виявляти як морські, так і повітряні цілі.

