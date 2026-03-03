Головна Світ Політика
Загострення ситуації на Близькому Сході. Генсек НАТО дав Україні обіцянку

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Загострення ситуації на Близькому Сході. Генсек НАТО дав Україні обіцянку
Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс не буде втручатися у події на Близькому Сході
фото: Scanpix

Марк Рютте наголосив, що війна проти Росії має залишатися у фокусі Альянсу

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що попри загострення ситуації на Близькому Сході країни Альянсу мають зберегти пріоритет підтримки України у війні проти Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його інтерв'ю виданню ARD.

Рютте наголосив, що Альянс не залучений до операцій США та Ізраїлю проти Ірану. Водночас він зазначив, що окремі європейські союзники могли б допомогти партнерам у логістичних питаннях, як це вже робить Велика Британія.

За словами генсека, російська війна проти України має залишатися в центрі уваги Альянсу. «Ми повинні зробити все можливе, щоб підтримати американців, а також забезпечити, щоб Україна була якомога сильнішою в цій боротьбі», – сказав він.

Рютте також висловив переконання, що військова операція проти Ірану не призведе до вичерпання запасів систем протиповітряної оборони у США. Окремо він відкинув можливість поширення бойових дій на територію держав-членів НАТО, зокрема Туреччина.

«Абсолютно ніхто не вірить, що НАТО буде втручатися в цю справу. Йдеться про Іран, регіон Перської затоки. Все це знаходиться за межами території НАТО», – заявив посадовець.

Нагадаємо, що генеральний секретар військового альянсу заявив, що НАТО не має жодних планів втручатися у війну з Іраном, хоча й високо оцінив дії США та Ізраїлю.

До слова, найбільша загроза в конфлікті Ірана, США та Ізраїля наразі нависла над державами Перської затоки. Нафтові термінали, переробні заводи та великі транспортні вузли регіону опинилися в радіусі ураження іранських ракет і дронів. Наслідки вже відчутні: Об'єднані Арабські Емірати підтвердили загибель людей та пошкодження інфраструктури в аеропортах Дубая й Абу-Дабі. Саудівська Аравія була змушена зупинити роботу стратегічного нафтового об'єкта Рас-Танура через обстріли, а єменські хусити анонсували нові атаки на міжнародні торгові шляхи.

Теги: росія НАТО війна Україна

