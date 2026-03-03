Загострення ситуації на Близькому Сході. Генсек НАТО дав Україні обіцянку

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс не буде втручатися у події на Близькому Сході

Марк Рютте наголосив, що війна проти Росії має залишатися у фокусі Альянсу

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що попри загострення ситуації на Близькому Сході країни Альянсу мають зберегти пріоритет підтримки України у війні проти Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його інтерв'ю виданню ARD.

Рютте наголосив, що Альянс не залучений до операцій США та Ізраїлю проти Ірану. Водночас він зазначив, що окремі європейські союзники могли б допомогти партнерам у логістичних питаннях, як це вже робить Велика Британія.

За словами генсека, російська війна проти України має залишатися в центрі уваги Альянсу. «Ми повинні зробити все можливе, щоб підтримати американців, а також забезпечити, щоб Україна була якомога сильнішою в цій боротьбі», – сказав він.

Рютте також висловив переконання, що військова операція проти Ірану не призведе до вичерпання запасів систем протиповітряної оборони у США. Окремо він відкинув можливість поширення бойових дій на територію держав-членів НАТО, зокрема Туреччина.

«Абсолютно ніхто не вірить, що НАТО буде втручатися в цю справу. Йдеться про Іран, регіон Перської затоки. Все це знаходиться за межами території НАТО», – заявив посадовець.

Нагадаємо, що генеральний секретар військового альянсу заявив, що НАТО не має жодних планів втручатися у війну з Іраном, хоча й високо оцінив дії США та Ізраїлю.

До слова, найбільша загроза в конфлікті Ірана, США та Ізраїля наразі нависла над державами Перської затоки. Нафтові термінали, переробні заводи та великі транспортні вузли регіону опинилися в радіусі ураження іранських ракет і дронів. Наслідки вже відчутні: Об'єднані Арабські Емірати підтвердили загибель людей та пошкодження інфраструктури в аеропортах Дубая й Абу-Дабі. Саудівська Аравія була змушена зупинити роботу стратегічного нафтового об'єкта Рас-Танура через обстріли, а єменські хусити анонсували нові атаки на міжнародні торгові шляхи.