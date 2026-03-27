Дві війни сильно вдарили по економіці Європи: що кажуть у Німеччині

Берлін попередив про тиск на економіку і ризики для соціальної згуртованості

Одночасні війни в Україні та на Близькому Сході створюють суттєве навантаження на економіку та суспільства європейських країн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міністра закордонних справ Німеччини Йоганна Вадефуля.

За його словами, паралельні конфлікти мають прямий вплив не лише на економічну ситуацію, а й на внутрішню стабільність країн Європи.

«Ці дві війни відбуваються одночасно, природно й автоматично є навантаженням для нашої економіки, наших суспільств і, звісно, нашої соціальної згуртованості», – заявив він.

Глава МЗС Німеччини наголосив, що поєднання двох великих конфліктів створює додаткові виклики для держав, зокрема у сфері економіки, безпеки та соціальної політики.

Раніше у Німеччині заявили, що Росія допомагає Ірану визначати цілі для ударів, надаючи розвідувальну інформацію. Москва передає Тегерану дані про потенційні об’єкти для атак, що свідчить про пряму підтримку Ірану у війні.

Нагадаємо, що державний секретар США Марко Рубіо публічно вступив у суперечку з міністрами закордонних справ країн G7 через розбіжності щодо війни РФ проти України та конфлікту навколо Ірану. Під час зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн G7 виникла публічна дискусія між держсекретарем США Марко Рубіо та його європейськими колегами.

Суперечка стосувалась небажання європейських країн підтримати ініціативу президента США Дональд Трамп щодо захисту Ормузької протоки та загалом участі у потенційній операції проти Ірану.