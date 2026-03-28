Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Ціни на пальне 28 березня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Ціни на пальне 28 березня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на бензин А-95 та А-95+ не змінились
фото: glavcom.ua

 OKKO, WOG і SOCAR підвищили вартість дизеля та дизеля преміум на 1 грн

Станом на 28 березня 2026 року найбільші мережі АЗС в Україні оновили ціни на пальне. Середня вартість бензину А-95 на великих АЗС не змінилася і становить близько 72,72 грн за літр, дизелю – 85,48 грн. Про це повідомляє «Главком».

Що відбувається із цінами на пальне

На українських АЗС ціни на пальне фактично не змінилися порівняно з минулим днем. Найдорожчий дизель наразі пропонують мережі OKKO, WOG та Socar, тоді як найдешевше пальне – «Укрнафта» та «БРСМ-Нафта».

На АЗС UPG ціна на газ зросла на 1 грн, водночас OKKO, WOG і SOCAR підвищили вартість дизеля та дизеля преміум на 1 грн.

Ціни на пальне станом на 28 березня 2026 року (грн за літр)

Пальне Мережа А95 А95+ ДП ДП+ А100 А92 Газ
UPG 71,90 74,90 84,90 87,90 80,90 - 46,60
OKKO 74,99 77,99 87,99 90,99 84,99 - 47,99
WOG 74,99 77,99 87,99 90,99 84,99 - 46,98
KLO 74,19 78,99 86,49 89,69 83,99 73,19 46,70
SOCAR 74,99 78,99 87,99 90,99 84,99 - 46,98
UKRNAFTA 68,99 71,99 - - - 65,99 44,99
БРСМ 68,99 - 81,99 - - - 43,99

Чому змінюються ціни на АЗС

В Україні на тлі війни на Близькому Сході зросли ціни на пальне. Основними причинами цього є коливання світових цін на нафту, геополітичні ризики і валюта. Антимонопольний комітет України пояснив, що ціни на світлі нафтопродукти не підлягають державному регулюванню, український ринок світлих нафтопродуктів повністю залежить від імпорту нафтопродуктів, коливання світових цін позначаються й на вартості пального для споживачів. Підвищення вартості пального має загальноєвропейський характер і спостерігається не лише в Україні. Водночас Антимонопольний комітет перевірить ситуацію на ринку.

Раніше глава держави Володимир Зеленський заявив, що влада намагатиметься стримати підняття цін на бензин. За словами президента, влада домовилася з НАК «Нафтогазом» та «Укрнафтою» сприяти тому, аби стримати зростання цін на бензин для українців.

Українська влада хоче стабілізувати ситуацію на ринку пального через посилення контролю за націнками та залучення державного ресурсу. Крім того, премʼєр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що під час купівлі пального на автозаправних станціях громадяни зможуть отримати від держави кешбек.

Як нові ціни на пальне вплинуть на вартість продуктів 

Підвищення цін на пальне не викличе різкого стрибка вартості продуктів. Міністерство аграрної політики запевнило, що ситуація на ринку залишиться стабільною.

За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тараса Висоцького, у структурі собівартості аграрної продукції витрати на пальне становлять приблизно 10-15%. Тому навіть у разі зростання його вартості ціни на продукти аграрного сектору можуть зрости не більш як на 1-2%.

До слова, світові ринки зафіксували рекордне зростання цін на енергоносії – вартість нафти вперше з 2022 року подолала позначку в $100 за барель. Інвестори масово закладають у ціну ризики тривалих перебоїв у постачанні з Близького Сходу через загострення конфлікту в Ірані.

Читайте також:

Теги: дизельне пальне підвищення цін пальне бензин нафтопродукти нафта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua