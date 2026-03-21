Ілон Маск допоміг українцям перейти у контрнаступ – WSJ

Лютий став першим місяцем з 2023 року, коли Київ повернув більше території в Україні, ніж втратив

Українські війська досягли найбільших територіальних здобутків за понад два роки після того, як Росія втратила доступ до Starlink

Відколи Ілон Маск у лютому унеможливив використання Starlink російською окупаційною армією, українські військові перейшли в наступ. Україна повернула собі приблизно 400 квадратних кілометрів території на півдні Запорізької та Дніпропетровської областей, де раніше швидко просувалися російські війська. Як інформує «Главком», про це пише в оглядовій статті The Wall Street Journal.

Відключення Starlink для підрозділів російської окупаційної армії в Україні показало, наскільки важливою стала комерційна супутникова інтернет-система в сучасній війні, а також контроль, який сам Маск здатний здійснювати над конфліктом.

Що змінилося на полі бою

Після втрати доступу росіян до цієї інтернет-мережі, українські війська помітили різке зменшення кількості дронів, що переслідували їх.

Раніше на командних пунктах російські офіцери дивилися прямі трансляції з дронів і розгортали ресурси на основі побаченого. Система дозволяла їм миттєво та безпечно координувати дії з пілотами дронів, які потім скеровували їх на українські цілі.

Окрім того, певне обладнання, яке значною мірою залежало від Starlink, як-от наземні дрони, також стало набагато менш корисним.

Також російські командири втратили можливість жорстко контролювати своїх бійців, відстежувати їх переміщення на лінії фронту та запобігати дезертирству.

«Без Starlink ці солдати ізольовані. Вони не знають, що відбувається біля будинків, де вони ховаються», – сказав у коментарі виданню боєць Сил оборони України з позивним Сєвєр.

Чим Росія намагається замінити Starlink

Протягом першого тижня, за словами українських офіцерів, російське командування постійно повторювало солдатам, що зв’язок скоро відновиться. Війська неодноразово намагалися перезавантажити свої термінали, що потім допомагало українським силам виявляти їхнє місце розташування та завдавати по ньому ударів.

Без Starlink Росія була змушена набагато більше покладатися на радіотрафік, який, на відміну від зв’язку через Starlink, Україна змогла перехоплювати.

Контрнаступ України в Запорізькій області вже розпочався, коли Росія втратила Starlink, і українські війська побачили можливість посіяти ще більший хаос.

Однак, Москва зараз шукає обхідні шляхи. Українські війська заявили, що російські сили прокладають кабелі зв’язку між позиціями та використовують бездротові інтернет-системи меншого радіусу дії, а також російські та китайські супутникові послуги.

За словами військових та аналітиків, жоден з обхідних шляхів не виявився таким же ефективним, як Starlink. Українські війська підрахували, що після втрати Starlink росіяни відновили приблизно на 60% координації порівняно з попереднім рівнем.

Як Україна використала перевагу

Україна відправила невеликі групи для атаки на тилові позиції росіян, сподіваючись, що окупанти повірять, що прорвалися набагато більші сили.

Протягом перших тижнів після збою російського зв’язку Starlink Україні вдалося відтіснити росіян від околиць Запоріжжя, обласного центру, врятувавши місто від атак більшості артилерії.

Лютий став першим місяцем з 2023 року, коли Київ повернув більше території в Україні, ніж втратив.

Еміль Кастехельмі, співзасновник Black Bird Group, організації, що займається аналізом оборони та розвідки, зазначив, що більша частина території, яку повернула Україна, – це відкриті поля та невеликі села.

Нагадаємо, російські загарбники планували провести весняний наступ у березні. Однак Силам оборони вдалося зірвати його. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Як повідомлялося, російські загарбники розглядають Запорізький напрямок як основний і зосереджують там значну кількість сил і засобів. Найбільша інтенсивність наступальних дій фіксується в районі Гуляйполя.

До слова, уперше із 2024 року ЗСУ за місяць відновили контроль над більшою площею української землі, аніж за той самий час захопив ворог.