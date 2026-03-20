День, коли наступ на Київ «захлинувся»: Генштаб ЗСУ нагадав про перелом у битві за столицю

Сирський: «Мощун був «воротами» до Києва. Якби росіяни пройшли там, вони були б уже на Оболоні. Наші хлопці стояли до останнього. Там вирішувалася доля столиці»

20 березня 2022 року Сили оборони України остаточно зупинили просування російських окупантів на підступах до Києва та перейшли до тактичних контратак. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресцентр Генерального штабу ЗСУ.

Саме цей день вважається одним із вирішальних у битві за Мощун – невелике село, яке було останнім бар'єром на шляху ворога до столиці. Якби окупанти подолали цей рубіж, бої точилися б уже на вулицях Оболоні.

Генерал Олександр Сирський, який на той час командував обороною Києва, наголошує на стратегічному значенні цієї ділянки фронту.

«Мощун був «воротами» до Києва. Якби вони пройшли там, вони були б уже на Оболоні. Наші хлопці стояли до останнього. Там вирішувалася доля столиці», – згадує воєначальник.

Зусиллями 72-ї ОМБр та підрозділів спецпризначенців елітні російські десантні частини були остаточно витіснені за річку Ірпінь. На 25-й день повномасштабного вторгнення величезна 64-кілометрова колона російської техніки, що рухалася з території Білорусі до Чорнобильської зони з метою рухатися в бік Києва, перестала існувати як єдине ціле. Завдяки постійним ударам українських мобільних груп техніка окупантів була розосереджена по лісах та навколишніх селах, де її планомірно знищували ЗСУ.

«Британська розвідка у звіті за 20 березня також підтвердила: наступ на північному сході Києва остаточно зупинився», – додали у Генштабі.

Техніка окупантів була розосереджена по лісах та селах через постійні удари українських мобільних груп. Згідно зі зведеннями Генштабу ЗСУ, за добу було знищено десятки одиниць бронетехніки на підступах до столиці.

20 березня продовжували працювати гуманітарні маршрути, було евакуйовано тисячі людей із Бучі та Броварського району. Ворог, не маючи успіхів на полі бою, посилив терор цивільних. Того дня під інтенсивні обстріли потрапили житлові квартали Ірпеня та приватний сектор навколо Макарова.

Уночі з 20 на 21 березня Україна офіційно відкинула ультиматум РФ щодо здачі Маріуполя, що дало сигнал усім гарнізонам, включаючи тих, хто тримав Київщину: боротьба триває до кінця.

Міжнародні експерти, зокрема Інститут вивчення війни (ISW), саме цього дня зробили офіційний висновок: початкова кампанія РФ із захоплення Києва зазнала поразки. Стабілізація лінії фронту по річці Ірпінь стала фундаментом для подальшого повного звільнення Київщини.

Нагадаємо, Мощунська битва стала однією з найважливіших битв оборони Києва в березні 2022 року. Після висадки російського десанту на Гостомельський аеропорт основні сили російських військ пішли в масований наступ на Київ з Білорусі через чорнобильську зону відчуження. В ході стрімкого просування російські окупаційні війська взяли під контроль Чорнобиль, Іванків, Димер, Бородянку, і підійшли впритул до Бучі.

Відступаючи, українські війська підірвали мости через річку Ірпінь з метою стримування наступу противника. Обстріли та бої вздовж річки тривали вже кілька днів.

5 березня, після зайняття рубежу Буча-Гостомель основними силами російської армії, підрозділи 76-ої десантно-штурмової дивізії та 98-ої повітрянодесантної дивізії були направлені на форсування річки Ірпінь в районі села Мощун.

11 березня російські війська почали масований штурм Мощуна з усіх боків. Українські війська ввели в село додаткові сили, щоб відбити наступ. В наступні дні українські сили під впливом «вогневого валу» поступово відступали на околиці села, основні сили українських військ займали оборону в лісі біля Мощуна.

Через кілька днів його підрозділи заблокували Мощун з двох боків і почали обстрілювати з важкої артилерії місця переправи і зосередження російських військ. Українська армія відтіснила російські війська до річки Ірпінь.

21 березня ЗСУ повністю звільнили село Мощун від російських загарбників.