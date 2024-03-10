Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Глава УГКЦ відповів на слова про «білий прапор» та перемовини з РФ

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Глава УГКЦ відповів на слова про «білий прапор» та перемовини з РФ
Блаженніший Святослав закликав сповідуватися всіх тих, хто не вірить у перемогу України
фото: ugcc.ua

«Україна змучена, але вона стоїть і вистоїть!»

Глава Української Греко-Католицької Церкви (УГКЦ) Блаженніший Святослав у Нью-Йорку після слів про «білий прапор» перемовини з Росією заявив, що в Україні нікому на гадку не спадає здатися. Це відбулося під час молитви у храмі Святого Юра УГКЦ на Мангеттені.

«Я вам хочу одне сказати від народу з України, – звернувся глава УГКЦ до українців у Нью-Йорку, – Україна зранена, але нескорена! Україна змучена, але вона стоїть і вистоїть! Повірте мені, нікому й на гадку не спадає здатися. Навіть там, де сьогодні ідуть бойові дії; послухайте наших людей в Херсоні, Запоріжжі, Одесі, Харкові, Сумах!»

Блаженніший Святослав також звернувся до всіх тих, хто зі скептицизмом дивиться на здатність України вистояти. «Приїдьте в Україну і подивіться! Хто з вас не вірить у перемогу України – йдіть до Сповіді! Бо це означає, що ми мало довіряємо присутньому в тілі українського народу живому Богові», – наголосив він.

Глава УГКЦ також подякував присутнім за солідарність з Україною. «Народ, який вірить у воскресіння і вміє бути разом, молитися разом, є незламний», – підкреслив Блаженніший Святослав.

Нагадаємо, що Папа Римський Франциск зазначив, що сильнішим у російсько-українській війні буде той, «хто матиме мужність підняти білий прапор». Понтифік закликав до переговорів. Він зазначив: «коли ти бачиш, що зазнаєш поразки, що справи йдуть не дуже добре», то «потрібно мати мужність домовлятися».

Згодом Директор пресслужби Ватикану Маттео Бруні пояснив, що Папа Франциск закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України. 

Читайте також: Білий прапор Папи Римського. Що нам потрібно про це знати
Теги: росія Нью-Йорк Україна УГКЦ переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни показали майстер-клас зі швидкого будівництва фортифікацій
Нам треба вчитися у ворога
5 березня, 11:15
За словами речника уряду Молдови, рішення невизнаного Придністров'я не створюють загрози ескалації та дестабілізації
Звернення придністровських «депутатів» до Путіна. Кишинів відреагував
28 лютого, 15:45
Росія вивела у Чорне море споряджений ракетоносій: ЗСУ оцінили загрозу
Росія вивела у Чорне море споряджений ракетоносій: ЗСУ оцінили загрозу
17 лютого, 11:19
В Україні обговорюється можливість запровадження інституту спецрахунків для ширшого кола суб’єктів
Якщо зробити балансуючий ринок ліквідним, то ми відкриємо двері для інвестицій у розподілену генерацію – радник прем’єр-міністра
4 березня, 14:56
Христина Дмитренко відібралася до масстарту вже на своєму дебютному чемпіонаті світу
ЧС-2024 з біатлону: яке місце посіла Україна
18 лютого, 16:17
Велика Британія виділяє близько $310 млн на закупівлю і виробництво артилерійських снарядів для України
Британія у роковини вторгнення РФ оголосила про пакет боєприпасів для України
24 лютого, 07:58
Наразі фінансова потреба на відбудову України становить майже 486 млрд дол.
Прем'єр повідомив, яка сума від конфіскованих активів РФ була спрямована на відбудову
4 березня, 16:07
Це вже друга подібна ініціатива від Парижу
Франція запланувала зустріч союзників України: запрошені представники НАТО та ЄС
5 березня, 21:47
До партнерства планується залучити ключові зацікавлені сторони, технічних експертів та фінансових партнерів
Держдеп США і фонд Маршалла анонсували ініціативу з відбудови міст України
7 березня, 06:52

Соціум

На польсько-білоруському кордоні впала невідома повітряна куля
На польсько-білоруському кордоні впала невідома повітряна куля
Удар по авіазаводу у Таганрозі: з’явились супутникові знімки наслідків
Удар по авіазаводу у Таганрозі: з’явились супутникові знімки наслідків
Глава УГКЦ відповів на слова про «білий прапор» та перемовини з РФ
Глава УГКЦ відповів на слова про «білий прапор» та перемовини з РФ
Суд у Москві покарав студента, який назвав мережу Wi-Fi «Слава Україні»
Суд у Москві покарав студента, який назвав мережу Wi-Fi «Слава Україні»
Папа Римський закликав Україну підняти білий прапор. Президент Латвії відреагував
Папа Римський закликав Україну підняти білий прапор. Президент Латвії відреагував
Польські фермери тимчасово розблокували рух через один пункт пропуску: яка ситуація на кордоні
Польські фермери тимчасово розблокували рух через один пункт пропуску: яка ситуація на кордоні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
Десантник двічі вибрався з полону та привів до своїх трьох росіян
20K
Безугла зробила скандальну заяву про «інваліда» Залужного
16K
Атака безпілотників та вибухи в містах: головне за ніч
15K
Папа Римський закликав Україну підняти білий прапор. Президент Латвії відреагував
14K
Не робіть з Залужного кумира, але й не робіть з нього ухилянта
13K
В одній із областей України зафіксували спалах небезпечної недуги, вже є летальний випадок

Новини

Радник прем'єра пояснив, що заважає Україні реалізувати великий експортний потенціал в енергетиці
Сьогодні, 11:10
Атака безпілотників та вибухи в містах: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Невеликий дощ у низці областей: прогноз погоди на 10 березня
Сьогодні, 05:25
День Державного Гімну. Які свята відзначаємо 10 березня
Сьогодні, 00:00
Атака дронів на Росію, санкції проти компаній, пов'язаних з ПВК «Вагнер»: головне за ніч
Вчора, 06:32
Без опадів, подекуди туман: прогноз погоди на 9 березня
Вчора, 04:50

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua