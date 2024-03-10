Глава УГКЦ відповів на слова про «білий прапор» та перемовини з РФ

Блаженніший Святослав закликав сповідуватися всіх тих, хто не вірить у перемогу України

«Україна змучена, але вона стоїть і вистоїть!»

Глава Української Греко-Католицької Церкви (УГКЦ) Блаженніший Святослав у Нью-Йорку після слів про «білий прапор» перемовини з Росією заявив, що в Україні нікому на гадку не спадає здатися. Це відбулося під час молитви у храмі Святого Юра УГКЦ на Мангеттені.

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«Я вам хочу одне сказати від народу з України, – звернувся глава УГКЦ до українців у Нью-Йорку, – Україна зранена, але нескорена! Україна змучена, але вона стоїть і вистоїть! Повірте мені, нікому й на гадку не спадає здатися. Навіть там, де сьогодні ідуть бойові дії; послухайте наших людей в Херсоні, Запоріжжі, Одесі, Харкові, Сумах!»

Блаженніший Святослав також звернувся до всіх тих, хто зі скептицизмом дивиться на здатність України вистояти. «Приїдьте в Україну і подивіться! Хто з вас не вірить у перемогу України – йдіть до Сповіді! Бо це означає, що ми мало довіряємо присутньому в тілі українського народу живому Богові», – наголосив він.

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Глава УГКЦ також подякував присутнім за солідарність з Україною. «Народ, який вірить у воскресіння і вміє бути разом, молитися разом, є незламний», – підкреслив Блаженніший Святослав.

Нагадаємо, що Папа Римський Франциск зазначив, що сильнішим у російсько-українській війні буде той, «хто матиме мужність підняти білий прапор». Понтифік закликав до переговорів. Він зазначив: «коли ти бачиш, що зазнаєш поразки, що справи йдуть не дуже добре», то «потрібно мати мужність домовлятися».

Згодом Директор пресслужби Ватикану Маттео Бруні пояснив, що Папа Франциск закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України.