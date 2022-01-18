Авторитарна влада завжди готова стріляти у власний народ

У Казахстані на вулиці вийшов знедолений, обурений та протестуючий народ

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Первое

Попытка Назарбаева создать механизм транзита власти от одного авторитарного вождя к другому (возможно – менее авторитарному) потерпела крах и не сработала. Этот срыв еще раз подтвердил – авторитарный режим, точнее – персоналистски-авторитарный режим – заточен на одно конкретное лицо. И это лицо можно либо свергнуть, либо сохранять до момента, когда оно само начнет ломаться и прогибаться. Власть любого «елбасы-нацлидера» относительно мирно и легитимно передать в новую систему невозможно.

Авторитаризм изменяется и трансформируется только через кровь и насилие

Здесь работает тот фундаментальный принцип мироустройства, согласно которому одно качество переходит в другое не постепенно, а сразу. Движение либо левостороннее, либо правостороннее, женщина либо беременна, либо нет, специализированный вагон либо для курящих, либо для некурящих. Ну, а режим – либо авторитарно-тоталитарный, либо демократический! Между ними – пропасть.

Не пройду мимо нашей истории и щелкну тех, кто не видит принципиальной разницы и отождествляет историческую Россию и СССР. Процедура смены власти при совке вообще отсутствовала, в авторитарной РФ-ии она также отсутствует. Здесь разрабатывается механизм увековечивания, а не смены руководителя. В царской России еще Павел I в 1797 году разработал, прописал и утвердил самые современные по тем временам, четкие правила смены императора.

Второе

В Казахстане (как и в Беларуси), где на улицы вышел обездоленный, возмущенный и протестующий народ, протест, тем не менее, носил мирный характер. Теперь, благодаря появившимся свидетельствам участников и очевидцев, стало понятно – в Алматы именно целенаправленные действия и провокации подготовленных властями силовых группировок привели к переходу протеста из мирного в силовой.

Авторитарная власть всегда готова стрелять в собственный народ (в Казахстане убито больше 200 человек, более 10 000 – арестовано). При этом режим не несет никакой ответственности и традиционно во всем обвиняет самих граждан. Чем скорее общество это осознает, тем скорее исчезнет абсурдное клеймо «иноагент».

Записанный в Конституции принцип – «единственным источником власти является народ» – в авторитарном государстве не работает! Здесь источник власти не народ, а сама власть

В этом контексте напомню некоторые сюжеты из прошлого.

Весной 53-го, сразу после смерти Сталина, Берия объявил амнистию. На свободу были выпущены тысячи уголовников, которые устроили массовые разборки на улицах больших городов. Цель Берии была проста – ссылаясь на жуткий бандитизм, потребовать увеличить бюджет МВД и усилить давление на общество.

Похожая ситуация была и в Киеве, где в феврале 2014 года на улицах города появились т.н. «титушки». Согласно ряду сообщений, в Казахстане в дни протестов на свободу были выпущены заключенные из тюрем, а верховодил погромами известный у казахов вор в законе. Ответственность за происходившее власти никогда не принимают, обвиняя во всем самих граждан.

Третье

Официальная постсоветская пропаганда точно так же, как и советская, не способна рационально анализировать и объяснять причины антивластных процессов и конфликтов. Если о них и говорят, то «негатив» всегда истолковывается не неправильными действиями правящего класса, не ошибочным устройством политсистемы, а абсурдными и мифическими «происками врагов». «На Казахстан напало 20 тысяч подготовленных и обученных террористов...» «Беларуси угрожают... польские танки».

Официальные историки так и не дали ответ на вопрос – почему распался т.н. СССР. Не удивительно, что МИД РФ в декабре прошлого года потребовал от Госдепа США нарушить международное право и не принимать в НАТО государства, прежде входившие в состав «Советского Союза». Иными словами, Москва декларирует невыполнимую цель – повернуть колесо истории вспять, съесть то, что уже было съедено.

Власти так и не признали, что главная катастрофа – не распад, а создание СССР

Из сказанного вытекает – ничто у нас не востребовано так основательно, ничто не является столь актуальным, как утверждение свободы мысли. Остановить новый Философский пароход репрессий и выдавливания за рубеж! Нам жизненно необходима правда и свободный социальный анализ!

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Джерело: Каспаров.ру

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