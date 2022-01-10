Попередні підсумки революції у Казахстані

Протести в ісламській республіці для росіян були важливіші та ближчі, ніж головне християнське свято

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А. Как понимать казахские события.

Прозвучавшие объяснения сводятся к двум основным подходам.

Один представляет смело «открывший огонь по врагам» президент Токаев. Здесь речь идет о «заранее спланированной акции», об «обученных за рубежом», о «20 тысячах боевиков» и т.д. и т.п. Продолжать этот бред совершенно невозможно. Добавлю только, что докфильм А. Навального про дворец – это более двух часов свидетельств, документов, хроники и т.д. Заявление Токаева не подтверждают НИКАКИЕ факты и НИКАКИЕ свидетельства. Скажу прямо – верить сменщику Назарбаева невозможно.

Другой подход сводит происходящее к конфликту между жузами, тремя большими этническими группировками, имеющими неравный доступ к национальному продукту. Эту картину дополняет описание конфликта между разными группами и уровнями власти.

Не сомневаюсь, что национальные особенности и специфика существуют в каждом государстве. Но, не менее важно найти, выявить общие закономерности в постсоветском антимире. Можно утверждать, что этот антимир находится в состоянии деградации и распада.

Более 30 лет назад из удушающей ленинско-сталинской тюрьмы вырвалась Польша, за ней – Венгрия, Чехословакия и др. Затем развалился ядерный колосс СССР и свободными стали литовцы, латыши и эстонцы. Теперь свою свободу и идентичность отстаивают Украина, Молдова, борющаяся Беларусь, при всех сложностях и противоречиях – Грузия, Армения… Сейчас на путь освобождения вышел Казахстан. Общее в поведении живущих в другом полушарии и бунтовавших в ноябре кубинцев и вышедших на улицы Алматы казахов больше, чем в разных этнических группах внутри РК. Близость протестов в Алматы к России подтверждает, в частности, то, что тема протестов в центрально-азиатском государстве почти полностью вытеснила у нас тему новогодних праздников и каникул. Протесты в исламской республике нам, как оказалось, важнее и ближе, чем главный христианский праздник!

Б. О языке.

В авторитарном государстве власть не только не достойна своего народа. Она никогда не способна это признать. Недемократический режим не способен называть проблемы и вещи своими именами. Токаев ни слова не сказал о коррумпированной авторитарно-тоталитарной системе в РК. Ему и в голову не пришло выйти на площадь и вступить в диалог с протестующими – в чем проблемы, что вы предлагаете, каковы должны быть первые шаги новой власти? Он поступил иначе, публично объявив, что все продолжающие протестовать будут уничтожены. Тем самым он показал собственную недееспособность. Штыками какое-то время можно удерживать кресло диктатора, но штыками невозможно проводить реформы, в которых так нуждается соседний народ!

В. О последствиях ввода войск ОДКБ.

Мы помним как во время армяно-азербайджанской войны Ереван обратился за помощью в ОДКБ, но в ответ ничего не получила. Устав Организации предусматривает помощь стране пострадавшей от внешней агрессии. Ситуация, когда народ протестует против коррумпированного режима – это не внешняя агрессия. ОДКБ оказалась единственной военной структурой, которая воюет сама с собой, она превратилась в Евразийского жандарма.

Последствия ввода войск уже сейчас отчасти, можно предсказать. Серьезно усложнится положение русских не только в РК, но и во всей Центральной Азии. В тоже время исламская часть населения России будет чувствовать себя еще более отчужденной от православно-славянского центра, единству России предстоит перенести еще одно испытание. Добавлю, что Кремль раздает паспорта и, вроде как лоббирует интересы Лугандонии и русских в отношениях с Украиной. Но никаких условий ввода российских воинских подразделений в Нур-Султан Кремль не предъявил, хотя хорошо известно – этнические русские проживающие на севере РК стали там гражданами второго сорта.

Г. Многие пишут о неожиданности событий в РК.

Действительно, еще 30 декабря политологи не предсказывали – что произойдет через 48 часов. Народные выступления оказались неожиданными. Но происходившее нуждается в важном уточнении. Авторитарная система – это всегда искусственное образование, которое может зашататься в любой момент. Изобретенные во властных кабинетах мифические пропагандистские абсолюты (вместо органичной общенациональной идеи) в критической ситуации ломаются моментально. Здесь утром все могут молится на родного елбасу, а вечером – его памятник сбрасывают с постамента в грязь.

Д. Подавление протеста в РК заканчивается, что дальше?

Можно утверждать, что режим преподал серьезный и горький урок своему народу. Власть показала, что никаких аргументов в ее пользу нет, осталось только уповать на силу. Решение Токаева – серьезный вызов казахстанскому народу, который, таким образом, подталкивается к крайним и «непарламентским» действиям. В этой связи напомню, что басмаческое движение в Центральной Азии продолжалось 20 лет и было самым устойчивым и продолжительным противостоянием т.н. народной, Советской власти.

Добавлю, что Янукович никогда не общался с секретарем ЦК КПСС О. Куусиненом, которого в Суоми считают главным предателем финского народа. Но Янукович, видимо, скоро сможет рассказать Токаеву как он пытался спасти свое кресло и как его судила Украина за незаконную и аморальную попытку призвать на помощь иностранные войска.

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Джерело: Эхо Москвы

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