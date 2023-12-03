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Ірина Федорів

14 років «Главкому». Команда, яка незмінно поруч в ціннісних боях

glavcom.ua

Сьогодні «Главком» святкує 14 років

Миколо Підвезяний, я вітаю Вас і Вашу чудову команду, яку Ви роками гуртуєте, ростите і запалюєте.

Я дякую Вам:

  • за те, що в ціннісних боях плече Вашої редакції незмінно поряд. Це так важливо, що важко переоцінити.
  • за оперативність, яка важлива для Міністерства магії, коли треба робити зміни
  • за те, що у Вас прекрасний смак на візуальне оформлення і Ви берете сміливі головні зображення
  • за відповідальне лідерство, бо коли треба стати спина до спини – Ви приймаєте рішення взяти цитати інших колег, яких хтось би вважав представником конкурентного видання і не взяв би в текст. Це велике вміння і відповідальне лідерство захищати цінність разом.
  • за те, що можете зробити суботнім ранком чудовий настрій від прочитання новини. Це прямо в саме серденько.

Пане Підвезяний, Вам дякую особисто за людяність, дружбу і громадянську позицію. Вона надзвичайно важлива. І за те, що Ви переживаєте за заголовок у моїй колонці про Біличанський ліс, щоб набрала побільше переглядів. Як Вас після цього не любити?

Бажаю Вам мільйонних переглядів. І щоб вдавалося виростити активного, мислячого читача, який би усвідомлював свою роль в державі

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Теги: ЗМІ журналіст

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