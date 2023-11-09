«Главком» отримав нагороду за наближення перемоги України у війні проти РФ

Нагородження у Києві проводив Герой України, генерал-майор Ігор Гордійчук з позивним Сумрак

Інформаційне-аналітичне агентство «Главком» отримало цивільний знак народної пошани «Хрест громадянських заслуг». Нагородою відзначаються працівники державного та приватного секторів, які своєю роботою наближають перемогу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вручення організували виробничо-творче об'єднання «Орден», громадська організація «Оберіг людства», Асоціація мистецтвознавців, експертів, оцінювачів та реставраторів, а саме нагородження у Києві проводив Герой України, генерал-майор Ігор Гордійчук (позивний Сумрак).

«Знак народної пошани «Хрест громадянських заслуг» вручається працівникам державного та приватного секторів: робітникам та аграріям, енергетикам та будівельникам, вчителям та медикам, рятівникам та волонтерам, спортсменам та митцям, держслужбовцям та підприємцям, які створюють робочі місця, комунальникам та транспортникам, гуманітаріям та технократам – усім свідомим громадянам України, які своєю плідною працею наближають перемоги без зброї в руках», – наголосив генеральний директор ВТО «Орден» Олександр Сопов.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Дорогі побратими, присутні, організатори, я хочу подякувати від всіх військовослужбовців, хто зараз на передовій. Без вас не було б цього дня. Починаючи з Майдану і АТО, завдяки вашій підтримці ми вистояли перемогли і продовжуємо нашу боротьбу за світле майбутнє», – зазначив генерал Гордійчук.

Під час заходу 9 листопада було вручено 40 нагород.

«Главком» отримав цивільний знак народної пошани «Хрест громадянських заслуг» фото: glavcom.ua

Інформаційно-аналітичне агентство «Главком» вже майже 15 років активно представлене на медійному ринку України. Входить до топ-10 інформаційних ресурсів українського інтернету. За останніми даними, щомісячна аудиторія «Главкома» складає близько 5 млн читачів. Кількість переглядів складає близько 20 млн на місяць. Саме «Главком» першим у 2014 році почала блокувати Росія на своїй території. Кремль вже тоді заявив про те, що видання складає загрозу стабільності режиму Путіна і поширює інформацію, яку не потрібно знати росіянам. «Главком» перейшов на українську мову відразу після окупації Донбасу та Криму.

Будь ласка, читайте текст після реклами

З перших днів повномасштабного вторгнення на фронт пішли працівники «Главкома». Редактора Дмитра Шеремету президент вже нагородив орденами Богдана Хмельницького третього та другого ступенів. З 2014 року у складі «Азова» воює оглядач видання Олексій Бик. Восени цього року Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний відзначив його Золотим хрестом.

Головний редактор «Главкома» – Микола Підвезяний. Він очолює видання з 2012 року.