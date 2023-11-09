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«Главком» отримав нагороду за наближення перемоги України у війні проти РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
«Главком» отримав нагороду за наближення перемоги України у війні проти РФ
Нагороду отримав головний редактор «Главкома» Микола Підвезяний
фото: скріншот з відео

Нагородження у Києві проводив Герой України, генерал-майор Ігор Гордійчук з позивним Сумрак

Інформаційне-аналітичне агентство «Главком» отримало цивільний знак народної пошани «Хрест громадянських заслуг». Нагородою відзначаються працівники державного та приватного секторів, які своєю роботою наближають перемогу.

Вручення організували виробничо-творче об'єднання «Орден», громадська організація «Оберіг людства», Асоціація мистецтвознавців, експертів, оцінювачів та реставраторів, а саме нагородження у Києві проводив Герой України, генерал-майор Ігор Гордійчук (позивний Сумрак).

«Знак народної пошани «Хрест громадянських заслуг» вручається працівникам державного та приватного секторів: робітникам та аграріям, енергетикам та будівельникам, вчителям та медикам, рятівникам та волонтерам, спортсменам та митцям, держслужбовцям та підприємцям, які створюють робочі місця, комунальникам та транспортникам, гуманітаріям та технократам – усім свідомим громадянам України, які своєю плідною працею наближають перемоги без зброї в руках», – наголосив генеральний директор ВТО «Орден» Олександр Сопов.

«Дорогі побратими, присутні, організатори, я хочу подякувати від всіх військовослужбовців, хто зараз на передовій. Без вас не було б цього дня. Починаючи з Майдану і АТО, завдяки вашій підтримці ми вистояли перемогли і продовжуємо нашу боротьбу за світле майбутнє», – зазначив генерал Гордійчук.

Під час заходу 9 листопада було вручено 40 нагород.

«Главком» отримав цивільний знак народної пошани «Хрест громадянських заслуг»
«Главком» отримав цивільний знак народної пошани «Хрест громадянських заслуг»
фото: glavcom.ua

Інформаційно-аналітичне агентство «Главком» вже майже 15 років активно представлене на медійному ринку України. Входить до топ-10 інформаційних ресурсів українського інтернету. За останніми даними, щомісячна аудиторія «Главкома» складає близько 5 млн читачів. Кількість переглядів складає близько 20 млн на місяць. Саме «Главком» першим у 2014 році почала блокувати Росія на своїй території. Кремль вже тоді заявив про те, що видання складає загрозу стабільності режиму Путіна і поширює інформацію, яку не потрібно знати росіянам. «Главком» перейшов на українську мову відразу після окупації Донбасу та Криму.

З перших днів повномасштабного вторгнення на фронт пішли працівники «Главкома». Редактора Дмитра Шеремету президент вже нагородив орденами Богдана Хмельницького третього та другого ступенів.  З 2014 року у складі «Азова» воює оглядач видання Олексій Бик. Восени цього року Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний відзначив його Золотим хрестом.

Головний редактор «Главкома» – Микола Підвезяний. Він очолює видання з 2012 року.

Читайте також: «Главком» заявляє про інформаційну атаку на видання
Теги: ЗМІ Київ

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