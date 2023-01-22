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Ірина Федорів Головна редакторка сайту Руху «Чесно»

Як День Соборності став протидією російській пропаганді

glavcom.ua
«Живий ланцюг» на проспекті Свободи у Львові. Фото 1990 року, ЦДВР

Українські державні діячі та митці десятиліттям чинили опір російській пропаганді

Пропаганда Росії завжди працювала на розкол України. Політтехнолог Леоніда Кучми та Віктора Януковича провів цілу інформаційну кампанію, аби у свідомості Українців спробувати розколоти країну на три сорти. Зараз цей Тимофій Сергійцев у Росії вчить ненавидіти українців і говорить про те, які заходи треба проводити в нашій державі. Це, на його думку, зокрема і дебандеризація, денацифікація і деєвропеїзація.

Українські державні діячі та митці розуміли таку загрозу з боку Росії і в інформаційній сфері роками вибудовували спротив цій пропаганді. Однією з ключових подій, яка дозволяла розбивати такий бажаний для росії поділ на три сорти і єднати країну, – став День Соборності України. Це той день, коли Українська народна республіка об’єдналася з Західноукраїнською народною республікою у 1919 році.

Рух «Чесно» до Дня Соборності оновлює виставку у Музеї агітації «Інформаційний спротив» плакатами, листівками та марками, пов’язаними з цією датою.

Найпотужнішим символом соборності після власне Акту злуки став живий ланцюг у 1990 році. Саме в той час Україна боролася за відновлення незалежності.

Проукраїнські політики і дисиденти провели потужну інформаційну кампанію, щоб на референдумі українці підтримали Акт проголошення незалежності України.

Вже в часи незалежності живі ланцюги цього дня утворювали в різних куточках України. Ось фото, зроблене 2022 року.

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Для митців та «Укрпошти» це свято так само стало одним з патріотичних мотивів. І особливо гостро соборність відчувалася у 2022 році, коли до повномасштабного нападу на країну лишався місяць.

Це робота Нікіти Тітова, яку він опублікував на своїй Facebook-сторінці ще 2020 року.

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А ось у січні 2022 року, коли всі розуміли, що ворог на кордоні тримає свої війська і готовий до наступу, українці в роботі Тітова трансформувалися у такі символи.

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А ця робота Андрія Єрмоленка закликає нас всіх пам’ятати загиблих, які захищали нашу єдність.

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І ось ще одна робота на тему єдності у Єрмоленка. 

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День Соборності знайшов своє відображення у творчості члена Організації українських націоналістів Ніла Хасевича. Ось такі гравюри він робив на дерев’яних дошках – дереворити.

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За місяць до початку повномасштабної війни у 2022 році вийшла ось така марка від «Укрпошти».

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А за кілька років до цього випустили ювілейну марку до 100 років проголошення Акту злуки УНР і ЗУНР. Це був 2019 рік.

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До столітнього ювілею об'єднання двох українських держав Нацбанк також випустив монету, на аверсі якої був фрагмент Акту злуки та герби Львова і Києва.

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А так виглядала марка від «Укрпошти» у 2015 році.

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Рух «Чесно» підготував окремо підбірку марок із Підпільної та Таборової пошти, Пошти Майдану та Укрпошти для вуличної виставки «Інфоспротив».

Ця виставка мандрує Україною, також її можна переглянути онлайн. Рух «Чесно» зібрав кращі зразки інформаційного спротиву, які створили українські музиканти, а також підібрав серію експонатів «Бий окупанта»! 

Окрім листівок, інформаційний спротив, проявив себе на марках, бордах, муралах і графіті. Більше зразків інформаційного спротиву можна побачити в Музеї агітації Руху «Чесно», зокрема на виставці «Інформаційний фронт». Свої експонати можна надсилати, заповнивши нашу форму.

В онлайн-музеї агітації також працює виставка «Проросійська партіє, йди нах*й!». Тут зібрано експонати агітації та пропаганди проросійських партій, які вже заборонені у судовому порядку.

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Теги: музеї українці Україна виставка День Соборності свято ворог

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