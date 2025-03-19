Росія готувала Донбас до захоплення з середини 90-х. Полковник ЗСУ навів докази

Росія у 1990-х змусила Україну відмовитися від створення армійського корпусу в Донецьку

Збройні Сили України до квітня перейдуть на корпусну систему. Корпуси в українській армії були розформовані у 2000-х і тепер створюються заново, а в російській армії вони існують і досі. Саме Росія свого часу доклалася до того, що схід України лишився фактично демілітаризованим, розповів «Главкому» полковник Валерій Король, який у перші роки Незалежності працював у пресслужбі Міністерства оборони.

За його словами, у середині 1990-х Міноборони почало формувати армійський корпус на сході України зі штабом в Донецьку, але він проіснував менше двох років, навіть не встигнувши розгорнутися повноцінно. Тодішнє політичне керівництво України відмовилося від цього наміру, аби не дратувати РФ, яка вбачила у створенні корпусу «недружній мілітаристський крок».

«Якби ми мали армійський корпус на Донбасі, то навесні 2014 року ситуація могла би скластися зовсім по-іншому. Але склалося так, що придатні до бою частини (хоч вони були в часи Януковича, м’яко кажучи, не в найкращому стані) були дислоковані далеко від того регіону», – наголосив Валерій Король.

Начальник Головного управління оборонного планування Генштабу ЗСУ, бригадний генерал Євгеній Острянський зазначив, що у 2014 році РФ організувала армійські корпуси на територіях окупованого Донбасу: по одному у так званих «Д/ЛНР». Ці формування, керовані та озброєні росіянами, налічували разом 35 тис. «багнетів», і з початком повномасштабного вторгнення вони влилися у дві російські армії.

А Україна після відновлення незалежності отримала у спадок від СРСР уламок радянської армії чисельністю майже в 1 млн військових. Упродовж 5-7 років армія скоротилася до 350 тис., і не лише через економічну скруту – це було цілком у міжнародному тренді, зауважив Острянський. До того ж, тоді масштабно знищувались стара радянська техніка та арсенали боєприпасів. Зокрема, у межах програми НАТО «Партнерство заради миру» Україна утилізувала 1,5 млн одиниць автоматів, пістолетів, кулеметів, 133 тис. тонн боєприпасів і 1000 переносних зенітно-ракетних комплексів.

Раніше «Главком» писав, що перехід Збройних Сил України на корпусну систему добігає кінця і має завершитися до квітня цього року.

Також стало відомо, що Ставка головнокомандувача затвердила кількох майбутніх командувачів. Командир корпусу – це генеральська посада, і генералами, як очікується, стануть відомі комбриги – як-от Андрій Білецький, Роман Дармограй, Дмитро Волошин, Денис Прокопенко.