Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Росія готувала Донбас до захоплення з середини 90-х. Полковник ЗСУ навів докази

Варвара Шолян
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Росія готувала Донбас до захоплення з середини 90-х. Полковник ЗСУ навів докази
У перші роки Незалежності в Україні було знищено чимало старої радянської техніки та боєприпасів
фото: УНІАН

Росія у 1990-х змусила Україну відмовитися від створення армійського корпусу в Донецьку

Збройні Сили України до квітня перейдуть на корпусну систему. Корпуси в українській армії були розформовані у 2000-х і тепер створюються заново, а в російській армії вони існують і досі. Саме Росія свого часу доклалася до того, що схід України лишився фактично демілітаризованим, розповів «Главкому» полковник Валерій Король, який у перші роки Незалежності працював у пресслужбі Міністерства оборони.

За його словами, у середині 1990-х Міноборони почало формувати армійський корпус на сході України зі штабом в Донецьку, але він проіснував менше двох років, навіть не встигнувши розгорнутися повноцінно. Тодішнє політичне керівництво України відмовилося від цього наміру, аби не дратувати РФ, яка вбачила у створенні корпусу «недружній мілітаристський крок».

«Якби ми мали армійський корпус на Донбасі, то навесні 2014 року ситуація могла би скластися зовсім по-іншому. Але склалося так, що придатні до бою частини (хоч вони були в часи Януковича, м’яко кажучи, не в найкращому стані) були дислоковані далеко від того регіону», – наголосив Валерій Король.

Начальник Головного управління оборонного планування Генштабу ЗСУ, бригадний генерал Євгеній Острянський зазначив, що у 2014 році РФ організувала армійські корпуси на територіях окупованого Донбасу: по одному у так званих «Д/ЛНР». Ці формування, керовані та озброєні росіянами, налічували разом 35 тис. «багнетів», і з початком повномасштабного вторгнення вони влилися у дві російські армії.

А Україна після відновлення незалежності отримала у спадок від СРСР уламок радянської армії чисельністю майже в 1 млн військових. Упродовж 5-7 років армія скоротилася до 350 тис., і не лише через економічну скруту – це було цілком у міжнародному тренді, зауважив Острянський. До того ж, тоді масштабно знищувались стара радянська техніка та арсенали боєприпасів. Зокрема, у межах програми НАТО «Партнерство заради миру» Україна утилізувала 1,5 млн одиниць автоматів, пістолетів, кулеметів, 133 тис. тонн боєприпасів і 1000 переносних зенітно-ракетних комплексів.

Раніше «Главком» писав, що перехід Збройних Сил України на корпусну систему добігає кінця і має завершитися до квітня цього року

Також стало відомо, що Ставка головнокомандувача затвердила кількох майбутніх командувачів. Командир корпусу – це генеральська посада, і генералами, як очікується, стануть відомі комбриги – як-от Андрій Білецький, Роман Дармограй, Дмитро Волошин, Денис Прокопенко.

 

 

Читайте також:

Теги: росія окупанти реформа ЗСУ Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Важливіше підтримувати Україну, а не звинувачувати президента
Звернення до людей, які ненавидять Зеленського більше, ніж люблять Україну
22 лютого, 16:55
Наступною ціллю РФ може стати Польща
Буданов спрогнозував, що буде у разі повного захоплення України
25 лютого, 06:42
Найвищий курс долара США сьогодні, 4 березня, зафіксовано на рівні 41,30/43,00 грн
Столичні обмінники дивують курсом: скільки коштує євро та долар
4 березня, 16:33
Макрон, Стармер і Зеленський поїдуть до Трампа з мирним планом. Стала відома дата
Макрон, Стармер і Зеленський поїдуть до Трампа з мирним планом. Стала відома дата
5 березня, 09:12
Наслідки нічної атаки на Харківщину
1200 авіабомб та майже 900 дронів: Зеленський показав, як РФ тероризувала Україну цього тижня (відео)
9 березня, 12:50
Пункт пропуску «Шегині» сповільнить роботу
Один із пунктів пропуску на кордоні з Польщею сповільнить роботу: названо дату
10 березня, 19:58
Україна отримала не більше 40 ракет Atacms від Пентагону
В Україні закінчилися ракети Atacms – Associated Press
13 березня, 07:59
фото: Exilenova+
У Росії палає НПЗ після атаки дронів: головне за ніч
14 березня, 06:27
Макфол: Дональд Трамп не зацікавлений у довгострокових переговорах
Путін може вимагати від України додаткових поступок – колишній посол США в РФ
Вчора, 06:50

Суспільство

Росія готувала Донбас до захоплення з середини 90-х. Полковник ЗСУ навів докази
Росія готувала Донбас до захоплення з середини 90-х. Полковник ЗСУ навів докази
Ювілей Ліни Костенко. Країна вітає легенду з 95-річчям
Ювілей Ліни Костенко. Країна вітає легенду з 95-річчям
130-річчя від дня народження Максима Рильського: таємниці біографії, особисте життя та спогади внука
130-річчя від дня народження Максима Рильського: таємниці біографії, особисте життя та спогади внука
Керівник оборонного держпідприємства, який отримує солідні зарплату і премії, пішов судом на… Пенсійний фонд
Керівник оборонного держпідприємства, який отримує солідні зарплату і премії, пішов судом на… Пенсійний фонд
Захищав Україну у лавах Третьої танкової бригади. Згадаймо Юрія Малоїда
Захищав Україну у лавах Третьої танкової бригади. Згадаймо Юрія Малоїда
Чи можуть релігійні переконання забороняти службу у війську? Популярний священник-блогер дав відповідь
Чи можуть релігійні переконання забороняти службу у війську? Популярний священник-блогер дав відповідь

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
189K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 березня: ситуація на фронті
152K
Угода Трампа і Путіна запрацювала? Москва розморозила частину активів західних фондів
66K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 березня 2025
28K
Мільярдер закликав Білий дім змінити ставлення до програм з охорони здоров’я
16K
Пішов з життя шестиразовий олімпійський чемпіон
15K
Зеленський прокоментував розмову Трампа з Путіним

Новини

Повітряна тривога у Києві через загрозу дронів тривала 21 хвилину
Вчора, 09:23
18 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:05
Новий рік під пальмами? Метеорологиня розповіла, як зміняться зими в Україні
17 березня, 11:07
17 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 березня, 00:01
16 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 березня, 00:01
Телеексперт з квартирних афер потрапив під суд... за квартирне шахрайство
15 березня, 11:37

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua