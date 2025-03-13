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Угода з США передбачає передання прав на надра? Стефанішина заспокоїла українців

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Угода з США передбачає передання прав на надра? Стефанішина заспокоїла українців
За словами міністерки, йдеться про розподіл надходжень до державного бюджету, частина з яких генерується у Фонд
фото: facebook.com/olga.kravets.796

«Якщо б мова йшла саме про використання надр України то, безумовно, це питання не лише ратифікації, а й, дійсно, референдуму»

Угода між Україною та США не передбачає передання прав на користування надрами чи будь-яких прав власності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України — міністерки юстиції України Ольги Стефанішиної для «Юридичної практики».

«Якщо б мова йшла саме про використання надр України чи про право на українські надра, то, безумовно, це питання не лише ратифікації, а й, дійсно, референдуму. Адже ми всі знаємо прописну істину з Конституції України, що надра належать народові України», – заначила вона.

За її словами, йдеться про розподіл надходжень до державного бюджету, частина з яких генерується у Фонд. Після підписання цієї угоди не настають жодні правові наслідки.

«Тобто Україна не отримує зобов’язань щодо фактичного перерахування коштів чи їх передання. Такі зобов’язання виникнуть тільки після укладення угоди про створення Фонду і, відповідно, проведення всіх необхідних процедур для того, щоби після набрання нею чинності розпочалася робота самої інституції», – пояснила Стефанішина.

Міністерка зазначила, що угода передбачає намір відобразити в майбутній угоді певний порядок розподілу надходжень до державного бюджету.

«Єдине, що стосується надр України, це те, що надходження до державного бюджету від користування надрами будуть спрямовані у Фонд і реінвестовані в ті самі сфери, з яких генеруються кошти», – підкреслила Стефанішина.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки та України продовжують вести переговори щодо підписання угоди про корисні копалини. Як інформує «Главком», про це на брифінгу 5 березня розповіла речниця Білого дому Керолайн Левітт. За її словами, Вашингтон і Київ ведуть нині перемовини про те, щоб підписати угоду про надра.

Як відомо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп готовий відновити переговори з українським лідером Володимиром Зеленським щодо природних ресурсів, але це можливо лише за умови зміни позиції Києва

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Теги: Україна президент робота Вашингтон корисні копалини переговори Ольга Стефанішина

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