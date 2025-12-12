Головна Гроші Економіка
Мер Харкова виступив на захист малого бізнесу

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Мер Харкова виступив на захист малого бізнесу
Терехов підкреслив, що саме малий бізнес тримає економіку в умовах війни
фото: frontlineua.org

Ті, хто працює в найважчих умовах, фактично мають найменші можливості – Терехов

Очільник Асоціації прифронтових міст та громад та міський голова Харкова Ігор Терехов розкритикував ідею можливого запровадження ПДВ для підприємців з доходом у понад 1 мільйон гривень на рік. Він наголосив, що такі зміни не збільшать надходжень до бюджетів, а призведуть до закриття бізнесів. 

Ігор Терехов підкреслив, що саме малий бізнес тримає економіку в умовах війни: «Насправді малий бізнес під час війни є основою економіки. Від малого бізнесу залежить життя людей, родин. Як можна збільшувати навантаження на приватного підприємця? Як можна брати з нього ПДВ? Як він буде годувати своїх дітей? Ми не збільшимо податки, а навпаки зменшимо їх, бо бізнес зупинятиметься. Будуть в тінь виходити», – зазначив Ігор Терехов в інтерв’ю радіо NV.

На його думку, для прифронтових регіонів підтримка та захист малого бізнесу – це питання виживання економіки, збереження робочих місць і стабільність громад, які тримають найбільший удар війни.

«Попри понад 11 тисяч закритих ФОПів і 199 релокованих підприємств, зараз у Харкові працюють більше 127 тисяч підприємців – більше, ніж було до повномасштабної війни. Наші компанії не просто тримають економіку – вони стали опорою громади», – зазначив голова Асоціації прифронтових міст та громад.

Наразі ж, додав він, ті, хто працює в найважчих умовах, фактично мають найменші можливості, бо доступ прифронтового бізнесу до державних інструментів підтримки – нижчий, ніж у більш спокійних регіонах. Тому Асоціація прифронтових міст та громад виступила з ініціативою щодо справедливих механізмів для забезпечення стійкості економіки громад-форпостів.

