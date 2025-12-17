У двох районах столиці погіршилася якість повітря: дані моніторингу
Найбрудніше повітря зафіксовано на вул Нивській, 4Г в Шевченківському районі міста Києва
У Києві станом на 9 годину ранку 17 грудня в середньому зафіксований помірний рівень забруднення атмосферного повітря. Проте в деяких районах індекс якості атмосферного повітря досягнув шкідливого рівня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані сайту SaveEcoBot.
Найбільше забруднене повітря у Деснянському районі, там індекс якості атмосферного повітря досягнув значення 122. Такий рівень забрудненості повітря є шкідливим для чутливих груп, він може спричинити дискомфорт при диханні у людей із захворюваннями легенів, таких як астма, а також у людей з серцевими захворюваннями, дітей і літніх людей.
Шкідливий рівень також зафіксований у Святошинському районі, там індекс якості атмосферного повітря досягнув значення 108.
Найбрудніше повітря зафіксовано на вул Нивській, 4Г в Шевченківському районі міста Києва, місцевість Нивки – там показник сягнув позначки 177. На Лісовому простекті, 45, зафіксовано забруднення повітря з показником 159.
Станом на 09:00 карта якості повітря має такий вигляд:
Натомість Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА станом на 8:00 17 грудня повідомляє, що рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві є низьким. Радіаційний фон у всьому місті у нормі.
Станом на 09:00 вологість повітря складає 100%.
Що робити при забрудненому повітрі?
Мешканцям столиці радять:
- закрити вікна;
- зробити вологе прибирання;
- пити більше води;
- увімкнути очищувач повітря;
- відмовитись від прогулянок.
Нагадаємо, у Київській області та столиці хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура по області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.
