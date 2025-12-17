Головна Київ Новини
search button user button menu button

У двох районах столиці погіршилася якість повітря: дані моніторингу

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У двох районах столиці погіршилася якість повітря: дані моніторингу
Найбільше забруднене повітря у Деснянському районі
фото: glavcom.ua

Найбрудніше повітря зафіксовано на вул Нивській, 4Г в Шевченківському районі міста Києва

У Києві станом на 9 годину ранку 17 грудня в середньому зафіксований помірний рівень забруднення атмосферного повітря. Проте в деяких районах індекс якості атмосферного повітря досягнув шкідливого рівня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані сайту SaveEcoBot.

Найбільше забруднене повітря у Деснянському районі, там індекс якості атмосферного повітря досягнув значення 122. Такий рівень забрудненості повітря є шкідливим для чутливих груп, він може спричинити дискомфорт при диханні у людей із захворюваннями легенів, таких як астма, а також у людей з серцевими захворюваннями, дітей і літніх людей.

Шкідливий рівень також зафіксований у Святошинському районі, там індекс якості атмосферного повітря досягнув значення 108.

Моніторинг якості повітря у столиці
Моніторинг якості повітря у столиці
скриншот з сайту SaveEcoBot

Найбрудніше повітря зафіксовано на вул Нивській, 4Г в Шевченківському районі міста Києва, місцевість Нивки – там показник сягнув позначки 177. На Лісовому простекті, 45, зафіксовано забруднення повітря з показником 159.

Якість повітря на вулиці Нивській
Якість повітря на вулиці Нивській
скриншот
Якість повітря на Лісовому проспекті
Якість повітря на Лісовому проспекті
скриншот

Станом на 09:00 карта якості повітря має такий вигляд: 

Інтерактивна карта якості повітря міста Київ
Інтерактивна карта якості повітря міста Київ
скриншот

Натомість Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА станом на 8:00 17 грудня повідомляє, що рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві є низьким. Радіаційний фон у всьому місті у нормі. 

Станом на 09:00 вологість повітря складає 100%.

Що робити при забрудненому повітрі?

Мешканцям столиці радять:

  • закрити вікна;
  • зробити вологе прибирання;
  • пити більше води;
  • увімкнути очищувач повітря;
  • відмовитись від прогулянок.

Нагадаємо, у Київській області та столиці хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура по області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.

Читайте також:

Теги: екологія Київ повітря

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Друга за ніч повітряна тривога у Києві тривала п'ятнадцять хвилин
Друга за ніч повітряна тривога у Києві тривала п'ятнадцять хвилин
18 листопада, 00:32
Дрони атакували Київ
Російський дрон вдарив по багатоповерхівці у Києві (відео)
29 листопада, 00:52
Наразі тривають слідчі дії
«Не стримав емоцій». Київський ТЦК пояснив, чому військовий бив по цивільній машині
20 листопада, 16:47
Клімат стає проблемою для людства
Літо в Європі подовжиться на 42 дні: деталі дослідження
24 листопада, 14:29
Святкові локації прикрасили усі райони столиці
Святкові новорічні локації відкрито у всіх районах Києва. Де шукати ідеальне місце для фото
8 грудня, 12:40
Виставка працюватиме до 1 лютого 2026 року
Київ, якого більше немає. Музей історії показав унікальні фото Болотова та техніку початку XX століття
27 листопада, 17:00
Під час обшуку поліція знайшла телефон, на якому виявили фото та відео пошкоджених автівок
Суд виніс вирок палію, який нищив автівки у Києві на замовлення «куратора»
1 грудня, 12:44
Обвинуваченій загрожує до десяти років позбавлення волі
Затримано «цілительку», яка грабувала перехожих у центрі столиці (фото)
4 грудня, 08:29
За скоєне підозрюваному загрожує до дванадцяти років позбавлення волі
У Києві затримано 51-річного чоловіка за підозрою у зґвалтуванні неповнолітньої
8 грудня, 17:55

Новини

У Києві туман: оголошено жовтий рівень небезпеки
У Києві туман: оголошено жовтий рівень небезпеки
В Оболонському районі створено новий сучасний бюветний комплекс: адреса
В Оболонському районі створено новий сучасний бюветний комплекс: адреса
У двох районах столиці погіршилася якість повітря: дані моніторингу
У двох районах столиці погіршилася якість повітря: дані моніторингу
Суд підтвердив повернення флігеля Садиби Терещенків у власність Києва
Суд підтвердив повернення флігеля Садиби Терещенків у власність Києва
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві та області прогриміли вибухи, працює ППО
У Києві та області прогриміли вибухи, працює ППО

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua