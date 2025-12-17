У двох районах столиці погіршилася якість повітря: дані моніторингу

Найбрудніше повітря зафіксовано на вул Нивській, 4Г в Шевченківському районі міста Києва

У Києві станом на 9 годину ранку 17 грудня в середньому зафіксований помірний рівень забруднення атмосферного повітря. Проте в деяких районах індекс якості атмосферного повітря досягнув шкідливого рівня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані сайту SaveEcoBot.

Найбільше забруднене повітря у Деснянському районі, там індекс якості атмосферного повітря досягнув значення 122. Такий рівень забрудненості повітря є шкідливим для чутливих груп, він може спричинити дискомфорт при диханні у людей із захворюваннями легенів, таких як астма, а також у людей з серцевими захворюваннями, дітей і літніх людей.

Шкідливий рівень також зафіксований у Святошинському районі, там індекс якості атмосферного повітря досягнув значення 108.

Моніторинг якості повітря у столиці скриншот з сайту SaveEcoBot

Найбрудніше повітря зафіксовано на вул Нивській, 4Г в Шевченківському районі міста Києва, місцевість Нивки – там показник сягнув позначки 177. На Лісовому простекті, 45, зафіксовано забруднення повітря з показником 159.

Якість повітря на вулиці Нивській скриншот

Якість повітря на Лісовому проспекті скриншот

Станом на 09:00 карта якості повітря має такий вигляд:

Інтерактивна карта якості повітря міста Київ скриншот

Натомість Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА станом на 8:00 17 грудня повідомляє, що рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві є низьким. Радіаційний фон у всьому місті у нормі.

Станом на 09:00 вологість повітря складає 100%.

Що робити при забрудненому повітрі?

Мешканцям столиці радять:

закрити вікна;

зробити вологе прибирання;

пити більше води;

увімкнути очищувач повітря;

відмовитись від прогулянок.

Нагадаємо, у Київській області та столиці хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура по області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.