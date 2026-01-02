Головна Країна Суспільство
Хто є рушійною силою України? Соціолог Головаха назвав найактивніших громадян

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Хто є рушійною силою України? Соціолог Головаха назвав найактивніших громадян
Євген Головаха зазначив, що громадяни України вважають військових рушійною силою
За словами фахівця, лише після початку повномасштабної війни уявлення українців про власне суспільство нормалізувалося

Військовослужбовці та підприємці є рушійною силою в українському суспільстві. Таку думку висловив директор Інституту соціології Національної академії наук України Євген Головаха в інтервʼю «Еспресо», повідомляє «Главком».

За словами соціолога, починаючи з 1994 року і аж до 2014 року громадяни вважали, що злочинний світ та мафія відігравали важливу роль у житті українського суспільства. Ситуація частково змінилася у 2014 році, коли на перше місце почали виходити політики та чиновники.

«І тільки після 2022 року абсолютно змінилося в українців уявлення про те, хто є рушійною силою у суспільстві. Насамперед на одному рівні – армія і підприємці, а потім – робітники, селяни, інтелігенція, тобто масові верстви», – сказав він.

За словами фахівця, поки армія захищає країну, підприємці підтримують її економіку.

«І це правда. Хто в армії? Насамперед селяни та робітники, частково інтелігенція. І ЗСУ. А підприємці підтримують життя суспільства. Тобто у нас уже суттєво нормалізувалася ситуація. А мафія – на передостанньому місці. Нема вже зараз в українців уявлення, що мафія і злочинний світ – це рушійні сили. Вони побачили, скільки в українському суспільстві здорових сил – ну хоча б ті ж волонтери, до яких велика довіра, мільйони людей стали волонтерами. Люди побачили, що здорові сили все ж таки переважають», – пояснив Головаха.

Нагадаємо, керівник соціологічної групи «Рейтинг» Олексій Антипович заявив, що українське суспільство нині живе в стані депресії. За словами соціолога, динаміка настроїв за останні роки демонструє поступовий рух униз: у 2022 році це була гордість, у 2023-му – невпевненість, у 2024-му – надія, а у 2025 році – депресія.

До слова, бажаним сценарієм завершення війни для українців залишається повна поразка Росії – із тризубом над Кремлем, розвалом РФ та виплатою репарацій. Водночас більшість громадян не вірить, що такий результат можливий у найближчій перспективі, тому суспільні очікування поступово зміщуються у бік компромісних варіантів.

