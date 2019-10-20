Крупні латифундисти чи люди на селі? Який ринок землі потрібен Україні

Минулої п'ятниці аграрний комітет парламенту за десять хвилин рекомендував Раді прийняти в першому читанні законопроєкт про продаж землі

Кожен повинен мати право продати свою землю, але не кожен - купити

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Что нам толку, если сотня латифундистов заработает в сезон миллиарды? Нам надо, чтобы миллионы селян зарабатывали десятки тысяч.

Не устаю повторять, как должно быть. Каждый должен иметь право продать свою землю, но не каждый должен иметь возможность ее купить. Для Украины, для нашего народа, важно, чтобы как можно больше людей работали на земле, жили возле своих угодий, нанимали людей на постоянную и сезонную работу.

Крупным латифундистам люди на селе не нужны. Им надо, чтобы поле было как можно большим, чтобы трактор или комбайн ехал максимально прямо, долго и без препятствий.

А стране нужно, чтобы как можно больше людей имело работу там, где живут, особенно на селе. Я не призываю возвращаться к серпам и косам, но максимальный эффект для страны даст занятость на селе и в поле, а не гигантские урожаи, идущие на экспорт. Что нам толку, если сотня латифундистов заработает в сезон миллиарды? Нам надо, чтобы миллионы селян зарабатывали десятки тысяч.

Джерело: блог Ігоря Ляшенка

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