В Україні терміново необхідно створити місцеву та муніципальну поліцію

Головне завдання муніципальної поліції - попередження різноманітних порушень

Мовою оригіналу

Наша полиция слаба и неэффективна. А относительно мелкие правонарушения она вообще игнорирует и саботирует. Мелкий правонарушитель милицию не боится.

Поэтому мы видим в городе разрисованные стены, битые фонари, все залеплено рекламой, повсюду мусор, уличные торговцы с земли и из киосков на каждом шагу, хаотичная парковка, риск встречи с хулиганом, собаки без поводка и намордника…

Я считаю, что Украине остро необходима местная, муниципальная полиция, которая бы подчинялась не слабо компетентным генералам и чиновникам МВД, а городским властям.

Почти в каждой стране существует минимум два типа полиции: государственная (как наша) и местная, которая подчиняется городским властям, финансируется из местных бюджетов и занимается местными, локальными проблемами.

Почему этого нет у нас? Потому что в Украине никто не привык делиться властью. Особенно центральная власть с местной. Даже если это власть по поимке граффитчиков или удалению с улиц пьяниц. Закон о местной полиции не принят, поэтому местные власти не имеют самых важных рычагов самоуправления: пресечения нарушения и наказания нарушителей.

Чтобы хоть как-то выйти из положения, принимаются квазиправовые решения, например, в последние недели подписываются меморандумы о сотрудничестве между Национальной полицией, местными госадминистрациями и организацией общественного статуса «Муніципальна варта». То есть, что-то сделать пытаются, но эффект даст только четкое правовое решение с четкими прописанными в законах правами и обязанностями.

Что должна делать местная полиция:

Следить за порядком в общественных местах (пресекать хулиганство, пьянство, сквернословие, конфликты);

Патрулировать город для пресечения правонарушений;

Охранять порядок на публичных мероприятиях (массовых собраниях, спортивных и культурных мероприятиях);

Пресекать бытовой вандализм (граффити, расклейка рекламы, поломка скамеек и другого инвентаря);

Пресекать экологически вредные действия (например, сжигание опавших листьев в жилых зонах, распространение пыли со строек);

Пресекать выбрасывание мусора (как крупного, так и мелкого: окурки, стаканчики, бутылки);

Контролировать правила парковки и наказывать за нарушение;

Пресекать незаконную торговлю;

Пресекать незаконное попрошайничество;

Следить за правилами безопасного выгула собак;

И, по сути, выполнять все полицейские функции, если этого требует обстановка.

Но главная задача – это предотвращение нарушений. Сейчас уличный торговец не боится полицейского, расклейщик реклам тоже не боится. Никто не боится, потому что знают, что полицейским их мелкий гешефт не интересен. Но никто не бросит окурок мимо урны, если будет знать, что где-то на него смотрит полицейский с правом и обязанностью выписать огромный штраф. И уверенностью, что он сделает это.

Джерело: блог Ігоря Ляшенка

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»