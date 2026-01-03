Що робити з Запорізькою АЕС? Росіяни дали відповідь Трампу і Зеленському

Окупанти не бажають іти на компроміси в питанні управління Запорізькою АЕС

Американці у мирному плані пропонують спільне управління українською атомною станцією. Окупанти відповіли на цю ідею устами так званого директора ЗАЕС

Призначений окупантами «директор» захопленої Запорізької атомної електростанції Юрій Черничук заявив, що не може уявити форму спільного управління ЗАЕС, яку пропонують американці. Про це він сказав у коментарі російському пропагандистському агентству ТАСС, передає «Главком».

Свою позицію Черничук аргументував тим, що ЗАЕС, на його переконання, є «російським об'єктом», що унеможливлює будь-яку форму спільного управління нею.

Нагадаємо, що Україна та США досягли фінальної стадії підготовки спільного плану врегулювання війни, який складається з 20 пунктів. За словами українського лідера, документ узгоджено вже на 90%.

Раніше Зеленський детально пройшовся по кожному з 20 пунктів проєкту мирної угоди і назвав найпроблемніші з них. Зокрема, йшлося про контроль над Запорізькою атомною електростанцією. США запропонували, щоб ЗАЕС експлуатувалася спільно трьома країнами – Україною, США, РФ, у форматі «33% на 33% на 33%», де американці – головний менеджер цього спільного підприємства.

Компромісна пропозиція України була такою: Запорізька електростанція експлуатується спільним підприємством, до складу якого входять США і Україна: 50 на 50. Але 50% виробленої електроенергії дається Україні, а розподіл інших 50% США самостійно визначають.

Наразі щодо цього питання так і не досягнуто компромісу.