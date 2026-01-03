Головна Світ Політика
Що робити з Запорізькою АЕС? Росіяни дали відповідь Трампу і Зеленському

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
Що робити з Запорізькою АЕС? Росіяни дали відповідь Трампу і Зеленському
Окупанти не бажають іти на компроміси в питанні управління Запорізькою АЕС
фото: Reuters

Американці у мирному плані пропонують спільне управління українською атомною станцією. Окупанти відповіли на цю ідею устами так званого директора ЗАЕС

Призначений окупантами «директор» захопленої Запорізької атомної електростанції Юрій Черничук заявив, що не може уявити форму спільного управління ЗАЕС, яку пропонують американці. Про це він сказав у коментарі російському пропагандистському агентству ТАСС, передає «Главком».

Свою позицію Черничук аргументував тим, що ЗАЕС, на його переконання, є «російським об'єктом», що унеможливлює будь-яку форму спільного управління нею.

Нагадаємо, що Україна та США досягли фінальної стадії підготовки спільного плану врегулювання війни, який складається з 20 пунктів. За словами українського лідера, документ узгоджено вже на 90%.

Раніше Зеленський детально пройшовся по кожному з 20 пунктів проєкту мирної угоди і назвав найпроблемніші з них. Зокрема, йшлося про контроль над Запорізькою атомною електростанцією. США запропонували, щоб ЗАЕС експлуатувалася спільно трьома країнами – Україною, США, РФ, у форматі «33% на 33% на 33%», де американці – головний менеджер цього спільного підприємства. 

Компромісна пропозиція України була такою: Запорізька електростанція експлуатується спільним підприємством, до складу якого входять США і Україна: 50 на 50. Але 50% виробленої електроенергії дається Україні, а розподіл інших 50% США самостійно визначають.

Наразі щодо цього питання так і не досягнуто компромісу.

Теги: росія Дональд Трамп Володимир Зеленський Енергодар Запорізька АЕС

Новини

В Україні хмарно: погода на 3 січня
Сьогодні, 06:01
Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
1 сiчня, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
1 сiчня, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
1 сiчня, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
30 грудня, 2025, 19:19

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
