Франція перенаправила підсанкційний танкер до свого порту для розслідування

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Франція перенаправила підсанкційний танкер до свого порту для розслідування
Французькі військово-морські сили перехопили в Середземному морі нафтовий танкер, що прямував з Росії
Військові супроводили судно до французького порту Марсель-Фо, де його мають перевірити в межах розслідування з морського права

Французькі військово-морські сили перенаправили нафтовий танкер Grinch, який підозрюють у належності до російського «тіньового флоту», до порту Марсель-Фо для подальшого розслідування. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

Судно, що вийшло з російського порту Мурманськ на початку січня, було перехоплене у відкритому морі в західній частині Середземного моря. За даними французької морської поліції, танкер рухався під прапором Коморських островів і міг використовуватися для обходу санкцій під час експорту російської нафти.

Після перехоплення військові супроводили судно до французького порту Марсель-Фо, де його мають перевірити в межах розслідування з морського права. Операцію зупинки та супроводу підтримували також військово-морські сили інших країн, зокрема Великої Британії.

За даними ГУР, танкер залучений в експорті російської нафти/нафтопродуктів з російських портів у Балтійському, Чорному морях, тихоокеанського регіону переважно до КНР, Індії, інших третіх країн. На нього накладено санкції США, України, ЄС та інших країн.

Зеленський відреагував на захоплення підсанкційного танкера в Середземному морі. Глава держави подякував французькому лідеру Еммануелю Макрону за рішучість.

Нагадаємо, Росія використовує свої нафтові танкери «тіньового флоту» не лише для обходу санкцій, а й для розвідки та саботажу на морських комунікаціях НАТО. Журналіст Адріан Бломфельд у матеріалі для The Telegraph зазначає, що європейські країни демонструють нерішучість, посилаючись на обмеження міжнародного права, поки Кремль перетворює ці правила на зброю.

