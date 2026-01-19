У Республіці Комі стався блекаут

Мешканці міста Сиктивкар у Республіці Комі масово залишаються без світла та опалення

У Республіці Комі у місті Сиктивкар зафіксовано масштабні перебої з електропостачанням. Про це пише «Главком» із посиланням на місцеві телеграм-канали.

Росіяни жаліються, що у Сиктивдинському районі (селище Пичим) за час новорічних свят світло вимикали чотири рази, причому тривалість кожного відключення складала від 12 до 18 годин.

Проблеми з мережами загострилися і в останні дні: 18 січня електроенергія зникла ввечері та з’явилася лише вночі 19 січня. Вже сьогодні вранці, близько 07:00, відбулося повторне відключення, яке тривало до обіду. Повідомляється, що значна частина приватного сектору використовує електричне опалення.

Місцеві жителі скаржаться на ігнорування з боку компанії «Россеті», оскільки на дзвінки диспетчерські служби не відповідають.

Як відомо, 14 січня в місті Орськ Оренбурзької області стався вибух на електропідстанції, яка живить місто. Спочатку електроенергія зникла в окремих районах, а згодом і по всьому Орську.

Офіційних коментарів від місцевої влади щодо причин аварії поки немає, ймовірно, через перебої зі зв'язком і відсутність електрики. Проте численні дописи мешканців у соцмережах підтверджують масштабне знеструмлення.

До слова, у ніч на 13 січня в тимчасово окупованому Маріуполі стався блекаут після атаки БпЛА.

Керівник Центру Вивчення окупації Петр Андрющенко пише, що у Маріуполі виникла пожежа в районі Донецької траси. Попередньо, палає підстанція в Кальміуському районі. Крім того, ймовірно, уражено бази окупантів на ММК ім. Ілліча дуже. Чутно звуки детонації.

Також повідомляється, що проблеми зі світлом зараз в багатьох районах окупованої Донеччини.