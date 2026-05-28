Ігор Петренко Політолог

Як Москва потрапила у свою пастку

Весняно-літня кампанія не дала росіянам нічого схожого на стратегічний результат
фото: згенероване ШІ/facebook.com/petrenko.aspu
Росія обрала «налякати» – і власноруч склала зізнання

Є особливий жанр у російській дипломатії – погроза, яка не лякає, а виказує. Цими днями Москва дала його зразковий приклад.
Через добу після одного з наймасштабніших ударів по Києву – близько 600 дронів і під сотню ракет, серед них «Орєшник» по Білій Церкві – російське МЗС порадило іноземним дипмісіям евакуюватися зі столиці. Мовляв, готуються удари по «центрах ухвалення рішень».

Згодом Лавров на прохання Путіна зателефонував держсекретарю США Рубіо й переказав те саме: радимо вивозити людей.
Розрахунок прозорий. Зробити картинку, де Київ – місто, з якого тікають посольства. Місто, з яким страшно мати справу. Ізольована точка на мапі, куди притомні держави не їздять. Спрацювало рівно навпаки.

Посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова відповіла, що європейські дипломати нікуди не їдуть, а саму заяву Москви назвала зразком лицемірства – режим, який роками бʼє по житлових будинках, музеях і лікарнях, раптом згадав про Женевські конвенції.

МЗС України кваліфікувало заклик як шантаж і зафіксувало в ньому юридичний бік: погрожуючи дипкорпусу, Росія фактично визнала, що її обстріли мають на меті залякування. А це вже не риторика для новин – це матеріал для міжнародно-правових процесів проти держави-агресора.

Тут і захована пастка, у яку Москва зайшла сама. Доти Кремль наполягав, що бʼє виключно по військових обʼєктах і «центрах ухвалення рішень». Заклик до евакуації цивільних дипломатів цю лінію перекреслив: не можна одночасно стверджувати, що ціль – штаби, і радити вивозити посольських працівників, бо їм небезпечно. Або одне, або інше. Росія обрала «налякати» – і власноруч склала зізнання.

Окремо варто подивитися, що саме горіло в Києві тієї ночі. Не штаби. Національний художній музей, музей «Чорнобиль», театри, наукові установи, житло. За оцінкою Інституту вивчення війни, масований удар Кремль повʼязує зі спробою показати силу – після провального параду 9 травня без техніки й на тлі того, що весняно-літня кампанія не дала росіянам нічого схожого на стратегічний результат, тоді як українські далекобійні засоби методично працюють по їхній логістиці й тилу.

Звідси проста думка, яку корисно тримати в голові. Хто впевнений у перемозі на фронті – не випускає балістику по художньому музею. Удар по «Чорнобилю» і театрах – це не мова сили. Це мова безсилля, яке шукає, де вдарити боляче, бо вдарити вирішально вже не виходить.

Що з цього для України. Кожна така погроза, на яку світ не повівся, працює не на Москву, а на Київ: вона консолідує партнерів і нарощує доказову базу. Завдання – не вестися на драматизацію й методично перетворювати кожен подібний епізод на те, чим він є насправді – на запис у майбутній обвинувальний акт.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
