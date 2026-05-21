Литва закликає Європу адаптуватися до інцидентів із дронами

Лариса Голуб
Міністр оборони Литви Робертас Каунас
Міністр оборони Литви заявив, що існує «висока ймовірність» подальших інцидентів з безпілотними літальними апаратами

Європейські країни мають адаптуватися до нової оборонної реальності, оскільки ймовірність повторення інцидентів із зальотами безпілотників у повітряний простір держав НАТО є вкрай високою. На цьому наголосив міністр оборони Литви Робертас Каунас в коментарі телеканалу Euronews, інформує «Главком».

«Це нова реальність, з якою стикаються країни Балтії. Нам потрібно адаптуватися, оскільки ймовірність повторення подібних сценаріїв дуже висока», – сказав міністр оборони Литви.

Заява очільника відомства прозвучала на тлі безпрецедентного зростання кількості повітряних інцидентів у Балтійському регіоні за останні три тижні, а також масштабної тривоги, що паралізувала литовську столицю.

Посадовець підкреслив критичну важливість постійного повітряного патрулювання союзників, зазначивши, що країна діє спільно з партнерами.

«Важливо наголосити, наскільки важливою є місія повітряної поліції НАТО в країнах Балтії», – додав міністр.

«Главком» писав, що Російська Федерація навмисно перенаправляє українські безпілотники у повітряний простір країн Балтії. Паралельно з цим Кремль веде активну наклепницьку кампанію проти Литви, Латвії та Естонії. 

Нагадємо, міністерство закордонних справ Латвії викликало тимчасового повіреного у справах Росії та вручило йому ноту протесту після падіння безпілотників. За даними відомства, кілька дронів увійшли до повітряного простору Латвії з території Росії та були зафіксовані у муніципалітетах Резекне, Балві та Лудза.

Раніше міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже назвала абсолютною брехнею заяву Служби зовнішньої розвідки РФ про те, що Україна нібито готує удари по російській території з латвійської території. Вона наголосила, що Москва веде чергову цілеспрямовану кампанію з дезінформації. 

