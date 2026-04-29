Демографи зафіксували рекордні втрати населення України за останній рік. Скільки зараз українців?

Протягом 2025 року населення підконтрольної Києву частини України скоротилося приблизно на мільйон

Станом на лютий 2026 року населення на підконтрольних Україні територіях скоротилося приблизно на мільйон. І тепер нас – 29 млн. Головними причинами стали висока природна смертність та тривожні тенденції міграції, які можуть посилитися після завершення війни. Про це заявила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи Національної академії наук України Елла Лібанова, інформує «Главком».

За словами експертки, основний внесок у скорочення населення протягом 2025 року зробила саме природна смертність. Демографічна структура країни наразі є критичною.

«Населення старіє: є кому вмирати, нема кому народжувати», – констатує Лібанова.

За словами Лібанової, цей процес «демографічного старіння» поглиблюється війною, яка забирає молодих людей та змушує родини відкладати народження дітей на невизначене майбутнє.

Експертка також зауважила, що динаміка повернення українців з-за кордону залишається невтішною. З мільйонів тих, хто виїхав, на батьківщину повернулося менше мільйона осіб.

Лібанова наголошує: що довше триває війна, то сильніше українці адаптуються до життя в інших країнах, знаходять роботу та віддають дітей до місцевих шкіл.

«Нам загрожує друга хвиля еміграції, коли скасують воєнний стан. Поїхали в основному молоді жінки з дітьми. І якщо родина не розпалася, якщо жінка там влаштувалася, то дуже висока ймовірність, що не жінки сюди повернуться, а чоловіки поїдуть до них», – зазначає Лібанова.

Нагадаємо, директорка Інституту демографії Національної академії наук України Елла Лібанова відзначає виникнення в українців «нечуваної емпатії», яка стала фундаментом виживання нації. Елла Лібанова наголошує, що емпатія в Україні перетворилася з особистої риси на суспільну силу. Це проявилося у мільйонах волонтерських ініціатив, прихистку для переселенців та підтримці армії.

На переконання демографині Елли Лібанової, зараз українці почали поступово уникати шароварності. «У нас з'явилися мислителі українці, які, можливо, ну, не дотягуючи до того ж Мирослава Поповича, проте вони досить глибокі, дуже серйозні», – зазначає Елла Лібанова. Академік впевнена, що поява нової інтелектуальної еліти є ключовою ознакою дорослішання держави.