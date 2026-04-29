Демографи зафіксували рекордні втрати населення України за останній рік. Скільки зараз українців?

glavcom.ua
Лариса Голуб
Демограф Елла Лібанова назвала кількість втраченого населення України
фото: РБК-Україна

Протягом 2025 року населення підконтрольної Києву частини України скоротилося приблизно на мільйон

Станом на лютий 2026 року населення на підконтрольних Україні територіях скоротилося  приблизно на мільйон. І тепер нас  – 29 млн. Головними причинами стали висока природна смертність та тривожні тенденції міграції, які можуть посилитися після завершення війни. Про це заявила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи Національної академії наук України Елла Лібанова, інформує «Главком».

За словами експертки, основний внесок у скорочення населення протягом 2025 року зробила саме природна смертність. Демографічна структура країни наразі є критичною.

«Населення старіє: є кому вмирати, нема кому народжувати», – констатує Лібанова.

За словами Лібанової, цей процес «демографічного старіння» поглиблюється війною, яка забирає молодих людей та змушує родини відкладати народження дітей на невизначене майбутнє.

Експертка також зауважила, що динаміка повернення українців з-за кордону залишається невтішною. З мільйонів тих, хто виїхав, на батьківщину повернулося менше мільйона осіб.

Лібанова наголошує: що довше триває війна, то сильніше українці адаптуються до життя в інших країнах, знаходять роботу та віддають дітей до місцевих шкіл.

«Нам загрожує друга хвиля еміграції, коли скасують воєнний стан. Поїхали в основному молоді жінки з дітьми. І якщо родина не розпалася, якщо жінка там влаштувалася, то дуже висока ймовірність, що не жінки сюди повернуться, а чоловіки поїдуть до них», – зазначає Лібанова.

Нагадаємо, директорка Інституту демографії Національної академії наук України Елла Лібанова відзначає виникнення в українців «нечуваної емпатії», яка стала фундаментом виживання нації. Елла Лібанова наголошує, що емпатія в Україні перетворилася з особистої риси на суспільну силу. Це проявилося у мільйонах волонтерських ініціатив, прихистку для переселенців та підтримці армії.

Також Елла Лібанова розповіла про інтелектуальний прорив українців та появу нових мислителів.

На переконання демографині Елли Лібанової, зараз українці почали поступово уникати шароварності. «У нас з'явилися мислителі українці, які, можливо, ну, не дотягуючи до того ж Мирослава Поповича, проте вони досить глибокі, дуже серйозні», – зазначає Елла Лібанова. Академік впевнена, що поява нової інтелектуальної еліти є ключовою ознакою дорослішання держави.

Читайте також:

Читайте також

Російська влада продовжує ховати реальну картину зниження доходів росіян
Кредити замість зарплат: росіяни стрімко біднішають
19 квiтня, 23:33
Трамп заявив, що не переймається можливими воєнними злочинами
Трамп зробив резонансну заяву про воєнні злочини
6 квiтня, 20:58
Іран закликав молодь до «живих ланцюгів» біля критичної інфраструктури
Іранці сформували «живі ланцюги» біля електростанцій: що відбувається
7 квiтня, 19:05
Після запровадження дозволу до країн ЄС могли виїхати близько 400 тис. українських чоловіків
Виїзд чоловіків до 23 років за кордон: Мінсоцполітики пояснило, чи скасує дозвіл
10 квiтня, 18:12
На окупованих територіях мобілізують студентів: як працює механізм примусового призову
На окупованих територіях мобілізують студентів: як працює механізм примусового призову
11 квiтня, 07:59
Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються
Сили оборони вдарили ракетами SCALP по складу ударних дронів РФ (відео)
14 квiтня, 15:20
Ситуація на фронті 14 квітня
Лінія фронту станом на 14 квітня 2026. Зведення Генштабу
14 квiтня, 22:42
Понад 700 повітряних цілей запустила РФ по Україні
Комбінована атака на Україну: орієнтовний маршрут ракет і дронів
16 квiтня, 09:18
Продажі квітів різко впали у 2022-му, але зараз майже повернулися до довоєнного рівня
«Військові формують попит». Виробники та продавці розказали, як війна змінила ринок квітів
22 квiтня, 22:45

Суспільство

Львів ушанував памʼять Фаріон у день її народження (фото)
Львів ушанував памʼять Фаріон у день її народження (фото)
Демографи зафіксували рекордні втрати населення України за останній рік. Скільки зараз українців?
Демографи зафіксували рекордні втрати населення України за останній рік. Скільки зараз українців?
Автопродовження відстрочки в «Резерв+». Міноборони пояснило, кому потрібно йти в ЦНАП
Автопродовження відстрочки в «Резерв+». Міноборони пояснило, кому потрібно йти в ЦНАП
«Чи стирчать вуха Міндіча за «Файєр Поінт»? З'явилися нові деталі операції «Мідас»
«Чи стирчать вуха Міндіча за «Файєр Поінт»? З'явилися нові деталі операції «Мідас»
Заморозки в Україні тривають: синоптики дали тривожний прогноз на початок травня
Заморозки в Україні тривають: синоптики дали тривожний прогноз на початок травня
«Мав 15 секунд»: підліток самотужки знешкодив FPV-дрон окупантів, захищаючи рідних
«Мав 15 секунд»: підліток самотужки знешкодив FPV-дрон окупантів, захищаючи рідних

Новини

Мудрик отримав багаторічну дискваліфікацію через вживання допінгу – журналіст
Сьогодні, 17:46
«Кривбас» і «Динамо» після історичного поєдинку розділили призи туру Прем'єр-ліги
Сьогодні, 17:18
Усередині молочної галузі відбувся розкол: деталі
Сьогодні, 16:47
Нові та вживані авто: що найчастіше купували українці у І кварталі
Сьогодні, 16:10
ЮНЕСКО виділить понад мільйон доларів на відновлення заповідника «Хортиця»
Сьогодні, 15:28
Данія інвестує в український агросектор: що домовилися будувати разом
Сьогодні, 14:03

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
