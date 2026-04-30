Втрати ворога станом на 30 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 470 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 30 квітня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 30 квітня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 30 квітня втратила:
- особового складу – близько 1 330 290 (+1 470) осіб;
- танків – 11 901 (+7) од;
- бойових броньованих машин – 24 493 (+7) од;
- артилерійських систем – 40 944 (+119) од;
- РСЗВ – 1 756 (+1) од;
- засоби ППО – 1 356 (+0) од;
- літаків – 435 (+0) од;
- гелікоптерів – 352 (+2) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 263 360 (+1 327) од;
- крилаті ракети – 4 579 (+0) од;
- кораблі/катери – 33 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 92 606 (+375) од;
- спеціальна техніка – 4 148 (+2) од.
Нагадаємо, триває 1527-й день повномасштабної війни в Україні.
