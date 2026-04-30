Втрати ворога станом на 30 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 901 танк
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 470 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 30 квітня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 30 квітня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 30 квітня втратила:

  • особового складу – близько 1 330 290 (+1 470) осіб;
  • танків – 11 901 (+7) од;
  • бойових броньованих машин – 24 493 (+7) од;
  • артилерійських систем – 40 944 (+119) од;
  • РСЗВ – 1 756 (+1) од;
  • засоби ППО – 1 356 (+0) од;
  • літаків – 435 (+0) од;
  • гелікоптерів – 352 (+2) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 263 360 (+1 327) од;
  • крилаті ракети – 4 579 (+0) од;
  • кораблі/катери – 33 (+0) од;
  • підводні човни – 2 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 92 606 (+375) од;
  • спеціальна техніка – 4 148 (+2) од.
Втрати ворога у війні станом на 30 квітня 2026 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ/Facebook

Нагадаємо, триває 1527-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також

Парадокс війни: як Іран переграє США та Ізраїль
Парадокс війни: як Іран переграє США та Ізраїль
9 квiтня, 15:14
Польський шлях проти російського: де майбутнє України
Польський шлях проти російського: де майбутнє України
16 квiтня, 10:06
США вдарили по острову Харг: під атакою експорт нафти Ірану
США вдарили по ключовому нафтовому об’єкту Ірану
7 квiтня, 15:44
Іран заявив про зрив домовленостей зі США ще до початку переговорів
Іран заявив про зрив домовленостей зі США ще до початку переговорів
8 квiтня, 22:50
Росія розширює буферну зону вздовж кордону на Сумщині – DeepState
Росія розширює буферну зону вздовж кордону на Сумщині – DeepState
14 квiтня, 21:38
Окупаційна адміністрація організувала відправку українських дітей до Бахчисарая
Окупанти залучають молодь з Херсонщини до військових зборів у Криму
20 квiтня, 08:31

Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 квітня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 квітня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 30 квітня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 30 квітня 2026
Росіяни атакували Одесу: головне за ніч
Росіяни атакували Одесу: головне за ніч
Військовий назвав єдину перевагу росіян на фронті
Військовий назвав єдину перевагу росіян на фронті
Окупанти атакували FPV-дронами евакуаційне авто
Окупанти атакували FPV-дронами евакуаційне авто

День прикордонника України: історія свята, яскраві листівки, вітання у віршах та прозі
Сьогодні, 06:45
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:28
Мудрик отримав багаторічну дискваліфікацію через вживання допінгу – журналіст
Вчора, 17:46
«Кривбас» і «Динамо» після історичного поєдинку розділили призи туру Прем'єр-ліги
Вчора, 17:18
Усередині молочної галузі відбувся розкол: деталі
Вчора, 16:47
Нові та вживані авто: що найчастіше купували українці у І кварталі
Вчора, 16:10

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
