Китай взяв під контроль ключовий елемент експорту газу з РФ

Через санкції Кремль змушений передавати Пекіну дедалі більше контролю над енергетичним експортом

Москва через санкції втратила доступ до західного страхового ринку і тепер залежить від китайських компаній

Центробанк Росії рекомендував великим страховим компаніям перестраховувати ризики поставок зрідженого газу до Китаю через китайські структури. Це означає, що Пекін отримує контроль над одним із ключових елементів російського енергоекспорту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Після 2022 року російські страховики втратили доступ до західного ринку страхування та перестрахування. Власних можливостей для повного покриття ризиків у них недостатньо, оскільки йдеться про великі суми, складну логістику та санкційні обмеження.

За даними розвідки, в таких умовах для Москви фактично залишився лише один варіант – китайські компанії. Саме через них російським страховикам рекомендують перестраховувати ризики поставок зрідженого газу до КНР.

Долучившись до цієї схеми, Китай отримує потужний важіль впливу на російський енергетичний експорт. Формально йдеться не про володіння активами, однак за практичним ефектом контроль над умовами страхування дозволяє впливати на логістику та саму можливість поставок.

У Службі зовнішньої розвідки України зазначають, що той, хто контролює умови страхування, контролює і самі поставки. Тепер таким гравцем для російського зрідженого газу стає Китай.

Імпорт російського СПГ до Китаю у 2025 році зріс на 18,3%. У першому кварталі 2026 року Росія поставила до КНР 1,4 млн тонн зрідженого газу. Це на 6,72% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Таким чином Китай перетворився на головний і фактично безальтернативний ринок збуту для російського зрідженого газу. На тлі санкцій і втрати доступу до західної інфраструктури Москва дедалі більше залежить від Пекіна не лише як покупця, а й як учасника фінансової та страхової логістики.

Китайські перестраховики зможуть закладати у вартість премій санкційні, логістичні та політичні ризики. Водночас Пекін не має зобов’язань зберігати нинішні умови незмінними.

Це означає, що Китай у будь-який момент може переглянути тарифи, звузити страхове покриття або висунути нові умови. Зокрема, йдеться про потенційні вимоги щодо нижчих цін на газ або поступок з боку Росії в інших спільних проєктах.

Для Москви така залежність створює додаткові ризики. Якщо Китай змінить умови страхування, російські поставки СПГ можуть стати дорожчими, складнішими або менш стабільними. При цьому можливості відповісти Пекіну у Кремля фактично обмежені, оскільки альтернативні канали після 2022 року суттєво звузилися.

Нагадаємо, що після початку повномасштабної війни в Україні Європейський Союз почав скорочувати залежність від російських енергоносіїв, однак імпорт російського скрапленого природного газу повністю не припинився. Одним із головних постачальників СПГ до Європи залишається російський проєкт «Ямал СПГ».