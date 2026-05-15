Кислиця: поки Лавров летів до Делі, Росія вбивала дітей в Україні

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час зустрічі в Нью-Делі

Кислиця нагадав про удар по «Охматдиту»: в день приїзду Моді до Москви Росія вбила понад тридцять людей у Києві

Перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Кислиця відреагував на зустріч прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Нью-Делі. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Кислиці в соцмережі X.

Дві зустрічі — дві атаки

Кислиця провів паралель між двома дипломатичними контактами Індії з Росією та масованими ударами по Україні. За його словами, в день, коли Моді прилетів до Москви на зустріч із Путіним, Росія завдала ракетного удару по Києву й поцілила в дитячу лікарню «Охматдит».

Тепер – ще один збіг: в день прийому Лаврова в Нью-Делі Росія здійснила один із найпотужніших за весь час комбінованих ударів дронами і ракетами по Україні, вбила мирних жителів, зокрема дітей, та зруйнувала житлові будинки.

«Чи варто нам уважніше стежити за російсько-індійським порядком денним? І до слова: ця "ситуація в Україні" – це неспровокована й несправедлива агресивна війна проти України, яку веде "особливий і привілейований партнер Індії" – Росія», – написав Кислиця.

Що сказав Моді

Сам Моді повідомив про зустріч із Лавровим у своєму акаунті в X. За його словами, він подякував главі російського МЗС за інформацію про розвиток «особливого і привілейованого стратегічного партнерства» між двома країнами. Сторони також обговорили регіональні та глобальні питання, зокрема ситуацію в Україні та на Близькому Сході. Моді «ще раз підтвердив незмінну підтримку» зусиль, спрямованих на мирне врегулювання конфліктів.

Індія офіційно дотримується нейтральної позиції щодо російської агресії проти України й утримується від засудження дій Москви на міжнародних майданчиках. Водночас вона є одним із найбільших покупців російської нафти – хоча після тиску з боку США на початку 2026 року обсяги закупівель суттєво скоротилися.

Нагадаємо, аналогічний збіг стався ще влітку 2024 року: 8 липня, коли Нарендра Моді перебував у Москві на зустрічі з Путіним, Росія завдала масованого ракетного удару по Києву й поцілила в дитячу лікарню «Охматдит» – загинули десятки людей, під завалами опинилися діти. Пізніше Моді все ж відвідав Київ і разом із Зеленським вшанував пам'ять українських дітей, убитих Росією.

До слова, у грудні 2025 року Путін здійснив перший з початку повномасштабного вторгнення візит до Індії, де сторони домовилися розширити торговельне та оборонне співробітництво й наростити взаємну торгівлю до $100 млрд до 2030 року.