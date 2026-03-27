Головна Думки вголос Ігор Петренко
search button user button menu button
Ігор Петренко Політолог

Як війна на Близькому Сході врятувала нафту Росії

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Як Трамп і Іран врятували нафтові доходи Росії
фото: depositphotos.com

Що зробив Вашингтон?

Напередодні 28 лютого санкції проти Росії працювали так, як ніколи за чотири роки великої війни. Нафтогазові доходи Кремля впали на 47% рік до року, Urals торгувалася по 53–56 доларів за барель при бюджетному мінімумі в 59, дисконт до Brent розширився до 28 доларів, а бюджетний дефіцит за січень-лютий з'їв 90% річного ліміту.

Москва обговорювала 10-відсоткове скорочення видатків. Лютий мав стати найгіршим місяцем для нафтових доходів Росії від початку повномасштабного вторгнення. А потім США та Ізраїль вдарили по Ірану.

Brent злетів вище 119 доларів. Ормузька протока – п'ята частина світової нафти – фактично заблокована. І за два тижні Росія отримала 7,7 мільярда євро від експорту палива, на 14% більше, ніж у лютому. Дисконт на Urals не просто зник – вперше в історії спостережень S&P Global Platts зафіксувало премію: російська нафта в Індії стала дорожчою за Brent на 6 доларів за барель. Ще місяць тому було мінус дванадцять.

Що зробив Вашингтон? Послабив санкції. Проти Росії та Ірану одночасно – тобто проти тих самих країн, яких ці санкції мали стримувати. Міністр фінансів Бессент назвав це «вузько спрямованим заходом, який не принесе суттєвої вигоди Росії». Індійські нафтопереробники відреагували інакше – закупили 20 мільйонів барелів російської нафти за перші дні після дозволу.

Зеленський сформулював це максимально точно: за даними української розвідки, санкції та удари Києва по енергетичній інфраструктурі Росії створили для Москви дефіцит у понад 100 мільярдів доларів, але за два тижні близькосхідної війни Кремль заробив із них назад десять.

«Це дійсно небезпечно. Це дає Путіну більше впевненості, що він може продовжувати війну». І це не риторика – це арифметика. Того ж тижня, коли санкції послабили, Росія випустила по Україні 1550 ударних дронів, 1260 керованих авіабомб і дві ракети. 24 березня – близько тисячі дронів за добу, від Львова до Одеси. Нафтодолари конвертуються в «шахеди» без посередників.

Тим часом Європа тріщить. Канцлер Мерц і голова Євроради Кошта засудили послаблення санкцій. Фон дер Ляєн назвала це стратегічною помилкою. А прем'єр Бельгії Де Вевер – країни-засновниці ЄС – публічно заявив, що треба «нормалізувати відносини з Росією та повернути дешеву енергію». Потім, правда, уточнив, що мав на увазі «після миру». Але сигнал уже пішов. І цей сигнал важливіший за будь-яке уточнення.

Є в цій історії й інший вимір, про який говорять менше. Саме Україна створила модель тиску на Росію, яка не залежить від рішень Вашингтона чи Брюсселя. Кампанія далекобійних дронових ударів по НПЗ, портах, сховищах і трубопроводах – це, по суті, санкції дії. Вони вивели з ладу десять відсотків переробних потужностей Росії, спровокували бензинову кризу і скоротили нафтогазові доходи бюджету. Зеленський називає удари по НПЗ «найефективнішими санкціями» – і поки що цифри це підтверджують.

Парадокс Operation Epic Fury – це наочна демонстрація того, як одна війна фінансує іншу через глобальний нафтовий ринок. Санкції без координації не працюють. Військові операції без оцінки побічних ефектів – теж. Україна знає це краще за будь-кого, бо саме вона платить ціну за кожен нафтовий долар, який дістається Москві.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: нафта росія санкції війна Європа Іран Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ізраїль і США синхронізували позиції щодо угоди з Іраном
Нетаньягу і Трамп обговорили угоду з Іраном
23 березня, 21:42
Прощання з ліквідованим окупантом відбудеться 22 березня 2026 року
ЗСУ на фронті ліквідували майстра спорту з лижних перегонів
21 березня, 09:49
Алі Ларіджані був досвідченим консервативним політиком, який мав репутацію відносного прагматика
Як вбивство правої руки Хаменеї вплине на війну на Близькому Сході: пояснення NYT
17 березня, 19:08
Судноплавство через стратегічний коридор може опинитися під загрозою
Іран замінував Ормузьку протоку
11 березня, 19:26
Сенатор-демократ Річард Блюменталь розповів про ризики наземної війни з Іраном
Сенат США попередив про небезпечний сценарій війни з Іраном
11 березня, 15:51
Нині триває 1472-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 6 березня 2026 року
6 березня, 08:15
Для ліквідації наслідків задіяно всі комунальні служби
У Кривому Розі атаковано житлові будинки, заклади освіти: нові деталі удару
6 березня, 07:58
Волгоград опинився під атакою дронів
Дрони атакували російський Волгоград
3 березня, 23:26
Донька українки Олександри Говорухи навчається в туалеті через вибухи в Дубаї
Українка показала, як її донька навчається в туалеті через ракетні обстріли в Дубаї (фото)
3 березня, 13:12

Ігор Петренко

Як війна на Близькому Сході врятувала нафту Росії
Як війна на Близькому Сході врятувала нафту Росії
Чому Трамп вірить Путіну – і чим це загрожує Україні
Чому Трамп вірить Путіну – і чим це загрожує Україні
Як Україна раптом стала донором безпеки для найбагатших країн світу
Як Україна раптом стала донором безпеки для найбагатших країн світу
Поки світ воює з Іраном, Кремль рахує нафтові мільярди
Поки світ воює з Іраном, Кремль рахує нафтові мільярди
Хто насправді заважає миру в Україні
Хто насправді заважає миру в Україні
Ідеальний шторм для Орбана: як вибори в Угорщині вплинуть на Україну
Ідеальний шторм для Орбана: як вибори в Угорщині вплинуть на Україну

Новини

Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
Сьогодні, 08:06
В Україні без опадів: погода на 27 березня
Сьогодні, 05:59
Швеція оприлюднила основний склад на матч проти збірної України
Вчора, 20:54
Збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Швеції
Вчора, 20:22
Зеленський звернувся до Саміту лідерів у Гельсінкі і розповів про внесок України в безпеку на Близькому Сході
Вчора, 14:17
Підпільний ботокс у підсобці. Українки отримали покарання у Франції
Вчора, 11:07

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua