Як війна на Близькому Сході врятувала нафту Росії

Що зробив Вашингтон?

Напередодні 28 лютого санкції проти Росії працювали так, як ніколи за чотири роки великої війни. Нафтогазові доходи Кремля впали на 47% рік до року, Urals торгувалася по 53–56 доларів за барель при бюджетному мінімумі в 59, дисконт до Brent розширився до 28 доларів, а бюджетний дефіцит за січень-лютий з'їв 90% річного ліміту.

Москва обговорювала 10-відсоткове скорочення видатків. Лютий мав стати найгіршим місяцем для нафтових доходів Росії від початку повномасштабного вторгнення. А потім США та Ізраїль вдарили по Ірану.

Brent злетів вище 119 доларів. Ормузька протока – п'ята частина світової нафти – фактично заблокована. І за два тижні Росія отримала 7,7 мільярда євро від експорту палива, на 14% більше, ніж у лютому. Дисконт на Urals не просто зник – вперше в історії спостережень S&P Global Platts зафіксувало премію: російська нафта в Індії стала дорожчою за Brent на 6 доларів за барель. Ще місяць тому було мінус дванадцять.

Що зробив Вашингтон? Послабив санкції. Проти Росії та Ірану одночасно – тобто проти тих самих країн, яких ці санкції мали стримувати. Міністр фінансів Бессент назвав це «вузько спрямованим заходом, який не принесе суттєвої вигоди Росії». Індійські нафтопереробники відреагували інакше – закупили 20 мільйонів барелів російської нафти за перші дні після дозволу.

Зеленський сформулював це максимально точно: за даними української розвідки, санкції та удари Києва по енергетичній інфраструктурі Росії створили для Москви дефіцит у понад 100 мільярдів доларів, але за два тижні близькосхідної війни Кремль заробив із них назад десять.

«Це дійсно небезпечно. Це дає Путіну більше впевненості, що він може продовжувати війну». І це не риторика – це арифметика. Того ж тижня, коли санкції послабили, Росія випустила по Україні 1550 ударних дронів, 1260 керованих авіабомб і дві ракети. 24 березня – близько тисячі дронів за добу, від Львова до Одеси. Нафтодолари конвертуються в «шахеди» без посередників.

Тим часом Європа тріщить. Канцлер Мерц і голова Євроради Кошта засудили послаблення санкцій. Фон дер Ляєн назвала це стратегічною помилкою. А прем'єр Бельгії Де Вевер – країни-засновниці ЄС – публічно заявив, що треба «нормалізувати відносини з Росією та повернути дешеву енергію». Потім, правда, уточнив, що мав на увазі «після миру». Але сигнал уже пішов. І цей сигнал важливіший за будь-яке уточнення.

Є в цій історії й інший вимір, про який говорять менше. Саме Україна створила модель тиску на Росію, яка не залежить від рішень Вашингтона чи Брюсселя. Кампанія далекобійних дронових ударів по НПЗ, портах, сховищах і трубопроводах – це, по суті, санкції дії. Вони вивели з ладу десять відсотків переробних потужностей Росії, спровокували бензинову кризу і скоротили нафтогазові доходи бюджету. Зеленський називає удари по НПЗ «найефективнішими санкціями» – і поки що цифри це підтверджують.

Парадокс Operation Epic Fury – це наочна демонстрація того, як одна війна фінансує іншу через глобальний нафтовий ринок. Санкції без координації не працюють. Військові операції без оцінки побічних ефектів – теж. Україна знає це краще за будь-кого, бо саме вона платить ціну за кожен нафтовий долар, який дістається Москві.