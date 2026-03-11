Іран замінував Ормузьку протоку

Судноплавство через стратегічний коридор може опинитися під загрозою

Світовий енергоринок опинився під загрозою нового шоку

Іран розмістив близько десятка морських мін у Ормузькій протоці, що може серйозно ускладнити відновлення судноплавства через один із найважливіших світових маршрутів для транспортування нафти та зрідженого газу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

За словами співрозмовників агентства, мінування стратегічної протоки відбулося на тлі війни, яку 12 днів тому розпочали США та Ізраїль проти Ірану. Через бойові дії експорт нафти та зрідженого природного газу через цей вузький морський коридор фактично припинився.

Ормузька протока проходить уздовж узбережжя Ірану і є одним із ключових вузлів світової енергетичної торгівлі. Близько п’ятої частини світового експорту нафти та LNG зазвичай транспортується саме через цей маршрут.

Зупинка постачань уже спричинила різке зростання світових цін на енергоносії. Іранське військове командування в середу заявило, що світ має бути готовим до того, що ціна на нафту може зрости до 200 доларів за барель.

За словами одного з джерел Reuters, місцезнаходження більшості мін уже відоме. Водночас співрозмовник відмовився уточнювати, як саме Сполучені Штати планують реагувати на цю ситуацію.

Водночас Військово-морські сили США поки що не надають комерційним суднам захисні конвої для проходження через Ормузьку протоку.

До слова, війна навколо Ірану та блокада Ормузької протоки несподівано спричинили глобальний дефіцит сірки – важливого ресурсу для виробництва добрив, хімікатів, металів і напівпровідників.

Нагадаємо, що розвідувальна спільнота США закликала державні установи та приватні компанії посилити пильність через можливі спроби помсти з боку Ірану.