Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Іран замінував Ормузьку протоку

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Іран замінував Ормузьку протоку
Судноплавство через стратегічний коридор може опинитися під загрозою
фото: Reuters

Світовий енергоринок опинився під загрозою нового шоку

Іран розмістив близько десятка морських мін у Ормузькій протоці, що може серйозно ускладнити відновлення судноплавства через один із найважливіших світових маршрутів для транспортування нафти та зрідженого газу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

За словами співрозмовників агентства, мінування стратегічної протоки відбулося на тлі війни, яку 12 днів тому розпочали США та Ізраїль проти Ірану. Через бойові дії експорт нафти та зрідженого природного газу через цей вузький морський коридор фактично припинився.

Ормузька протока проходить уздовж узбережжя Ірану і є одним із ключових вузлів світової енергетичної торгівлі. Близько п’ятої частини світового експорту нафти та LNG зазвичай транспортується саме через цей маршрут.

Зупинка постачань уже спричинила різке зростання світових цін на енергоносії. Іранське військове командування в середу заявило, що світ має бути готовим до того, що ціна на нафту може зрости до 200 доларів за барель.

За словами одного з джерел Reuters, місцезнаходження більшості мін уже відоме. Водночас співрозмовник відмовився уточнювати, як саме Сполучені Штати планують реагувати на цю ситуацію.

Водночас Військово-морські сили США поки що не надають комерційним суднам захисні конвої для проходження через Ормузьку протоку.

До слова, війна навколо Ірану та блокада Ормузької протоки несподівано спричинили глобальний дефіцит сірки – важливого ресурсу для виробництва добрив, хімікатів, металів і напівпровідників. 

Нагадаємо, що розвідувальна спільнота США закликала державні установи та приватні компанії посилити пильність через можливі спроби помсти з боку Ірану. 

Читайте також:

Теги: Іран війна США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворог уночі завдав удару по Запоріжжю
Уночі РФ вдарила по Україні «Іскандерами» та дронами: наслідки
9 березня, 08:53
Американський метал-гурт As I Lay Dying показався на Красній площі в РФ
Гурт зі США поїхав у тур Росією та показався на Красній площі: реакція українців
3 березня, 14:24
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
2 березня, 22:17
Тегеран у суботу під час атаки США та Ізраїля
Ізраїльські військові заявили про удари по десятках цілей в Ірані
1 березня, 22:45
За словами Зеленського, важливо модернізувати європейське законодавство, щоб танкери, які перевозять російську нафту, не просто зупинялися, а вилучалися
Бельгія вперше затримала танкер тіньового флоту Росії. Зеленський відреагував
1 березня, 16:52
Виконання польотів у DXB та Dubai World Central – Al Maktoum International (DWC) призупинено до подальшого повідомлення
Дубай зупинив роботу головних аеропортів на невизначений час
28 лютого, 14:46
Попри евакуацію, посольство продовжить свою роботу
США розпочали термінову евакуацію дипломатів з Ізраїлю
27 лютого, 19:48
Зеленський вважає, що санкції США проти Лукашенка мають залишатися в силі
Що робити з Лукашенком? Зеленський дав рецепт американцям
23 лютого, 14:30
Адміністрація президента Дональда Трампа офіційно розпочала судову тяганину з Гарвардським університетом
Дональд Трамп подав до суду на Гарвардський університет
16 лютого, 18:02

Соціум

Делегація ДСНС відвідала штаб-квартиру НАТО: що обговорювали
Делегація ДСНС відвідала штаб-квартиру НАТО: що обговорювали
Іран замінував Ормузьку протоку
Іран замінував Ормузьку протоку
РФ залишилась без ключового виробництва: деталі
РФ залишилась без ключового виробництва: деталі
США помилково вдарили по школі в Ірані: деталі
США помилково вдарили по школі в Ірані: деталі
Німеччина знайшла новий спосіб допомогти Україні з енергетикою
Німеччина знайшла новий спосіб допомогти Україні з енергетикою
У найбільшому порту Оману вражено нафтосховища (відео)
У найбільшому порту Оману вражено нафтосховища (відео)

Новини

Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
Сьогодні, 15:10
Forbes оприлюднив список найбагатших людей планети: у списку – семеро українців
Сьогодні, 13:24
В Україні сонячно: погода на 11 березня
Сьогодні, 05:59
Сім'ю українського спортсмена змусили зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
Вчора, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
Вчора, 14:42
Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
Вчора, 11:10

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua