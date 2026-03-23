Нетаньягу і Трамп обговорили угоду з Іраном

У США побачили шанс завершити війну через переговори

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що провів розмову з президентом США Дональдом Трампом щодо можливої угоди з Іраном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відеозвернення ізраїльського прем’єра.

За словами Нетаньягу, Трамп вважає, що результати спільних військових дій можуть стати основою для дипломатичного врегулювання. «Президент Трамп вважає, що є можливість використати ті величезні досягнення, яких ми досягли спільно з американськими збройними силами, для реалізації цілей війни шляхом укладення угоди – угоди, яка захистить наші життєво важливі інтереси», – зазначив він.

Водночас ізраїльський прем’єр наголосив, що військова операція триває. «Ми продовжуємо наносити удари як в Ірані, так і в Лівані. Ми руйнуємо ракетну та ядерну програми і продовжуємо завдавати серйозних ударів по «Хезболі», – заявив Нетаньягу.

Він також повідомив про нові операції ізраїльських сил. «Ми нещодавно ліквідували ще двох ядерних науковців», – додав прем’єр.

Нетаньягу підкреслив, що Ізраїль і надалі діятиме для захисту своїх інтересів. «Ми захищатимемо наші життєво важливі інтереси за будь-яких обставин», – підсумував він.

Нагадаємо, що адміністрація США розраховує завершити війну на Близькому Сході до 9 квітня. Подальші політичні кроки Вашингтона пов’язані із термінами завершення бойових дій. Зокрема, можливий візит президента США Дональда Трампа до Ізраїлю планують на 22 квітня – День Незалежності країни.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Іран погодився ніколи не створювати ядерну зброю в межах майбутньої угоди зі США. За словами Трампа, сторони вже досягли домовленостей приблизно за 15 пунктами потенційної угоди.

Однак офіційний Тегеран заперечує проведення будь-яких прямих перемовин зі Сполученими Штатами Америки. У Міністерстві закордонних справ Ірану назвали інформацію про «продуктивний діалог» такою, що не відповідає дійсності.

Міністерство закордонних справ повідомило, що заяви президента Сполучених штатів Америки є частиною його спроб знизити ціни на енергоносії та виграти час для реалізації власних військових планів.