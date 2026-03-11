Головна Світ Політика
Сенат США попередив про небезпечний сценарій війни з Іраном

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Сенат США попередив про небезпечний сценарій війни з Іраном
Сенатор-демократ Річард Блюменталь розповів про ризики наземної війни з Іраном
фото з відкритих джерел

Політики також висловили занепокоєння через можливу підтримку Тегерана з боку Росії

У Сенаті США висловили занепокоєння можливим початком наземної операції американських військ в Ірані та роллю Росії у війні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виступ сенатора від Демократичної партії Річарда Блюменталя.

За словами сенатора, після отриманої інформації складається враження, що адміністрація президента США Дональда Трампа може розглядати сценарій розгортання американських військ безпосередньо на території Ірану.

«Схоже, що ми на шляху до розгортання американських сил «на землі» в Ірані для досягнення якихось потенційних цілей», – сказав Блюменталь.

Він наголосив, що такий сценарій викликає серйозне занепокоєння через можливі ризики для американських військових. «У мене залишилося більше запитань, аніж відповідей – особливо щодо ціни цієї війни», – зазначив сенатор.

Окрім цього, Блюменталь висловив стурбованість через можливу підтримку Ірану з боку Росії. «Тобто виглядає так, що Росія допомагає нашому ворогу, активно й інтенсивно – розвідданими, а може й в інші способи, і Китай також може підтримувати Іран», – заявив він.

Сенатор також наголосив, що американське суспільство має отримати більше інформації про можливі наслідки війни. «Американський народ заслуговує знати набагато більше, ніж ця адміністрація досі казала їм, про ціну війни, про загрози для наших синів і дочок в однострої, про потенціал подальшої ескалації та розширення війни – "війни з вибору", який зробив цей президент», – підсумував Річард Блюменталь.

До слова, розвідувальна спільнота США закликала державні установи та приватні компанії посилити пильність через можливі спроби помсти з боку Ірану. За даними видання, попередження стосується насамперед можливих кібератак, які можуть бути здійснені на тлі військової операції проти Ірану. 

