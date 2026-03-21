ЗСУ на фронті ліквідували майстра спорту з лижних перегонів

Артем Худолєєв
Прощання з ліквідованим окупантом відбудеться 22 березня 2026 року

Захисники України знищили окупанта Барачевського 5 березня 2026 року

Сили оборони знищили російського окупанта Володимира Барачевського. Про це повідомляє «Главком».

Барачевський народився у селищі Щельяюр (Республіки Комі, РФ). Займався лижними перегонами. Виконав норматив майстра спорту. Був переможцем та призером різноманітних змагань.

Прощання з ліквідованим окупантом відбудеться 22 березня 2026 року. У нього залишилося двоє синів.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

