Макрон про переговори з Путіним: «Це не питання найближчих днів»

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Макрон про переговори з Путіним: «Це не питання найближчих днів»
фото з відкритих джерел

Францезький президент Еммануель Макрон зауважив, що пріоритетом для Європи є отримання надійних гарантій безпеки для України

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що наразі не планує прямих контактів із російським диктатором Володимиром Путіним. У коментарі для видання Le Figaro він підкреслив, що будь-який діалог потребує ретельної підготовки та чітко сформованих вимог з боку Європи. Про це пише «Главком».

За словами французького лідера, зараз головне завдання полягає у внутрішній роботі над порядком денним майбутніх перемовин. «Ми все готуємо. Потрібно насамперед зрозуміти, про що саме ми хочемо просити», – зазначив Макрон, додавши, що процес не є справою найближчих днів.

Макрон наголосив, що пріоритетом для Європи є отримання надійних гарантій безпеки для України. Водночас Париж прагне захистити й інтереси самих європейців. Йдеться про створення нової архітектури безпеки, забезпечення економічного процвітання та визначення довгострокового майбутнього всього європейського регіону.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський прокоментував заклики Емманюеля Макрона щодо відновлення європейського діалогу з Росією. Глава держави наголосив, що будь-яка комунікація з Москвою має будуватися на позиції сили, оскільки безкарність агресора лише провокує його на подальше приниження Європи.

Раніше було відомо, що Франція активізує зусилля, щоб не допустити усунення європейських країн від формування нової архітектури безпеки за підсумками війни в Україні. Як повідомляє Reuters, головний дипломатичний радник французького президента Еммануель Бонн на початку тижня здійснив неафішований візит до Москви.

У Москві Бонн провів конфіденційні переговори з помічником президента РФ Юрієм Ушаковим, намагаючись закріпити роль Парижа та всього Європейського Союзу в переговорному процесі, який зараз фактично монополізований іншими гравцями.

