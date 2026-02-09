Головна Країна Події в Україні
Генштаб підтвердив знищення складу БпЛА на території Росії

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
фото: AP (ілюстративне)

Генштаб підтвердив знищення 6 тисяч дронів та пункту управління десантників

Генеральний штаб Збройних сил України офіційно підтвердив успішне проведення низки операцій із ураження критичних військових об’єктів ворога. У ніч на 9 лютого 2026 року Сили оборони завдали ударів по логістичних вузлах та пунктах управління як на території Росії, так і на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

За результатами дорозвідки було підтверджено результативність попередніх ударів по складу БпЛА в районі Ростова-на-Дону.

«У межах заходів зі зниження наступальних спроможностей російського агресора підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати вогневого ураження по військових об’єктах ворога на тимчасово окупованих територіях України та на території РФ.

Зокрема, у ніч на 9 лютого, в районі міста Суджа Курської області РФ уражено пункт управління підрозділу повітряно-десантних військ противника», – розповіли в Генштабі.

Сили оборони не припиняють методично знищувати логістику ворога на південному напрямку.

«На ТОТ Херсонської області, в районі н.п. Новоолексіївка, уражено склад боєприпасів ворога. Окрім того, за результатами попередніх уражень, зокрема складу БпЛА у районі м. Ростов-на-Дону Ростовської області РФ, підтверджено знищення трьох контейнерів із FPV-дронами та комплектуючими. За попередніми даними, знищено близько 6 тисяч FPV-дронів. Пошкоджень також зазнали ще декілька контейнерів із безпілотниками», – підсумували в Гештабі.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

Нагадаємо, у Росії загострюється проблема з доступом до швидкісного інтернету: значна частина оптоволоконних мереж досягла граничного строку експлуатації, а нове волокно практично не спрямовується на цивільні потреби. 

Читайте також:

