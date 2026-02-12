Головна Світ Соціум
Ексзаступниця міністра оборони пояснила, чому не варто чекати співчуття від європейських країн

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Ганна Маляр розповіла про ставлення західних країн до теми війни в Україні
фото: Facebook/Ганна Маляр

Маляр: «Мусимо говорити із Заходом їхньою мовою сприйняття»

Україні не варто чекати на емпатію та співчуття у війні від західних країн. Про це заявила ексзаступниця міністра оборони України Ганна Маляр та пояснила, у чому річ, пише «Главком».

Ганна Маляр розповіла про дві історії, які демонструють ставлення інших країн до теми війни в публічному просторі. Одна з них про конференцію присвячену проблемам безпеки, яка проходила в одній із країн Європи.

«Рівень учасників – глава держави-організаторки, урядовці, посли, глави різних місій, експерти. Звісно була панель присвячена Україні. Одна з наших спікерок була дуже емоційною – не по-європейськи. Вона коли говорила заплакала. Що має своє пояснення – ми з такого пекла туди приїжджаємо. Ми ж не зітремо на ці 2–3 дні памʼять і не вимкнемо телефон», – розповіла Маляр. За словами Ганни Маляр, після цього організатори європейського заходу попросили українську сторону посилати на заходи менш емоційних спікерів.

Маляр поділилася ще одним прикладом, що демонструє ставлення західних країн до теми війни в Україні та висвітлення її на телебачені. До українки звернувся один із європейських телепродакшенів із проханням провести тренінг із журналістами й документалістами. Мета цього тренінгу полягала в тому, щоби пояснити європейським медійникам, як висвітлювати війну в Україні, щоб їхні телеканали пропускали це в етери.

«Бо натуралізм війни псує настрій глядачам і телеканали відмовляються від такого контенту. Ну, от таке в них сприйняття. Тобто, не варто нам чекати співчуття та емпатії. І чи повинні вони це відчувати? Не факт. Нам потрібна військова допомога й політична підтримка. А для цього мусимо говорити із Заходом їхньою мовою сприйняття. Так, щоб телеканали брали в ефіри…» – зазначила політикиня.

Ганна Маляр зауважила, що цей допис не стосується рішення МОК про дискваліфікацію скелетоніста Владислава Гераскевича на Олімпіаді-2026 через його шолом пам’яті із зображеннями загиблих спортсменів від російської агресії. За словами Маляр, дії МОК це юридична помилка і пропаганда заперечення війни.

Нагадаємо що Міжнародний олімпійський комітет заборонив Скелетоністу Владиславу Гераскевичу заборонили виступати на Олімпіаді 2026 у шоломі, на якому зображені вбиті російськими окупантами українські спортсмени. 

Український скелетоніст Владислав Гераскевич вийшов у «шоломі пам'яті» на другий тренувальний день Олімпіади-2026 попри те, що отримав заборону на це від Міжнародного олімпійського комітету. Гераскевич не виключав, що отримає дискваліфікацію від МОК.

