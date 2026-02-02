Головна Світ Політика
search button user button menu button

Екскомандувач армії США закликав Європу «припинити скиглити»

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Екскомандувач армії США закликав Європу «припинити скиглити»
Генерал США Бен Ходжес різко відповів Європі на страх перед відходом Америки
фото: stripes.com

Бен Ходжес заявив, що Європа має достатній потенціал для самостійної оборони й повинна жорсткіше реагувати на дії Росії

Колишній командувач армії США в Європі генерал у відставці Бен Ходжес під час конференції в Осло розкритикував європейських лідерів за паніку через можливе зменшення підтримки з боку Сполучених Штатів та закликав до більш рішучої позиції у протистоянні з Росією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Він розкритикував термін «гібридна війна», назвавши його «жахливим» і таким, що вводить в оману, оскільки він не відображає справжнього масштабу ворожих дій Росії. За словами генерала, мета Кремля полягає в тому, щоб європейські держави «припинили підтримувати Україну». Він наголосив, що без покарання Росії за її дії тиск і дестабілізація триватимуть постійно.

Ходжес емоційно звернувся до європейських політиків, закликаючи їх припинити скаржитися на можливий відхід США з Європи та взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку. «Європа абсолютно може захистити себе. Будь ласка, припиніть скиглити. Чому так багато скарг про те, що, знаєте, якщо США підуть, що ми будемо робити?.. Будь ласка, дайте відсіч моєму президенту. Змусьте нас відповідати за свої слова. Змусьте нас виконувати свої обіцянки», – сказав Ходжес.

Він також нагадав, що сила НАТО полягала не лише у фінансуванні чи озброєнні, а у політичній єдності союзників. «Що робить НАТО успішним? Причина, чому Радянський Союз ніколи не нападав на нас традиційним способом, полягає не в тому, що ми вклали мільярди доларів в обладнання. А в тому, що вони завжди знали, що ми всі виступимо проти них», – додав генерал.

Окремо Ходжес висловив обурення через нещодавні заяви президента США Дональда Трампа та міністра оборони Піта Гегсета щодо жертв і ролі країн НАТО в Афганістані. За його словами, йому «стає зле» від подібної риторики, яку він вважає зневажливою до союзників. Водночас у НАТО звучать і протилежні оцінки можливостей Європи. Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте раніше заявив, що для створення власного потужного війська європейським країнам довелося б підняти видатки на оборону до 10% ВВП.

Нагадаємо, що під час виступу в Європарламенті Генсек НАТО Марк Рютте різко розкритикував ідею повної оборонної автономії Європи. Він закликав європейських лідерів «продовжувати мріяти», якщо вони вважають, що здатні забезпечити безпеку континенту без американської підтримки. За його словами, Європа та США залишаються життєво необхідними партнерами, і жодна зі сторін не зможе гарантувати безпеку самостійно. Генсек НАТО також наголосив, що без США Європа втратить захист «ядерної парасольки» Вашингтона, а розгортання власного ядерного арсеналу стане окремим фінансовим і політичним викликом.

Читайте також:

Теги: США армія Європа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна є одним із гарантів світової продовольчої безпеки
Чому Італія й Іспанія не включаються в європейські агроінтриги проти України?
27 сiчня, 12:12
За Венесуелою – Гренландія? Скриньку Пандори в Арктиці відкрито
За Венесуелою – Гренландія? Скриньку Пандори в Арктиці відкрито
5 сiчня, 09:16
Міністр закордонних справ Колумбії Роза Вільявісенсіо заявила, що армія країни повинна захищати територію та суверенітет, якщо США здійснять вторгнення
Колумбія заявила про готовність дати відсіч США у разі вторгнення
7 сiчня, 05:41
Трамп хоче мати «королівські» повноваження у світі – CNN 
Трамп хоче мати «королівські» повноваження у світі – CNN 
11 сiчня, 01:45
Трамп пообіцяв запровадити додаткові мита на товари з Великої Британії, Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Нідерландів та Фінляндії
США вводять тарифи проти восьми країн через Гренландію: хто постраждає найбільше
20 сiчня, 17:21
США охопили протести у річницю інавгурації Трампа
США охопили протести у річницю інавгурації Трампа
21 сiчня, 05:50
Створення спільного підприємства стало важливим етапом для TikTok після багаторічних суперечок із Вашингтоном
TikTok знайшов спосіб уникнути заборони в США через спільне підприємство
23 сiчня, 04:29
ЗСУ відводять артилерію за межі досяжності російських дронів
Z-воєнкори скаржаться на нову тактику ЗСУ, через яку солдати РФ втрачають мотивацію наступати
18 сiчня, 21:15
Спецпредставник Путіна мчить в Давос на зустріч з американцями – Reuters
Спецпредставник Путіна мчить в Давос на зустріч з американцями – Reuters
19 сiчня, 12:39

Політика

Росія торік поставила Придністров’ю майже 700 млн кубометрів газу
Росія торік поставила Придністров’ю майже 700 млн кубометрів газу
Екскомандувач армії США закликав Європу «припинити скиглити»
Екскомандувач армії США закликав Європу «припинити скиглити»
Генсек НАТО прибуде до Києва: названо дату
Генсек НАТО прибуде до Києва: названо дату
Угорщина подала позов до Суду ЄС через заборону імпорту російського газу
Угорщина подала позов до Суду ЄС через заборону імпорту російського газу
США і Росія без ядерного договору. FT оцінила наслідки для світу
США і Росія без ядерного договору. FT оцінила наслідки для світу
Єврокомісія анонсувала новий пакет санкцій перед переговорами
Єврокомісія анонсувала новий пакет санкцій перед переговорами

Новини

Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
Сьогодні, 14:21
Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
Вчора, 20:01
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
29 сiчня, 09:04

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua