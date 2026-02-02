Екскомандувач армії США закликав Європу «припинити скиглити»

Бен Ходжес заявив, що Європа має достатній потенціал для самостійної оборони й повинна жорсткіше реагувати на дії Росії

Колишній командувач армії США в Європі генерал у відставці Бен Ходжес під час конференції в Осло розкритикував європейських лідерів за паніку через можливе зменшення підтримки з боку Сполучених Штатів та закликав до більш рішучої позиції у протистоянні з Росією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Він розкритикував термін «гібридна війна», назвавши його «жахливим» і таким, що вводить в оману, оскільки він не відображає справжнього масштабу ворожих дій Росії. За словами генерала, мета Кремля полягає в тому, щоб європейські держави «припинили підтримувати Україну». Він наголосив, що без покарання Росії за її дії тиск і дестабілізація триватимуть постійно.

Ходжес емоційно звернувся до європейських політиків, закликаючи їх припинити скаржитися на можливий відхід США з Європи та взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку. «Європа абсолютно може захистити себе. Будь ласка, припиніть скиглити. Чому так багато скарг про те, що, знаєте, якщо США підуть, що ми будемо робити?.. Будь ласка, дайте відсіч моєму президенту. Змусьте нас відповідати за свої слова. Змусьте нас виконувати свої обіцянки», – сказав Ходжес.

Він також нагадав, що сила НАТО полягала не лише у фінансуванні чи озброєнні, а у політичній єдності союзників. «Що робить НАТО успішним? Причина, чому Радянський Союз ніколи не нападав на нас традиційним способом, полягає не в тому, що ми вклали мільярди доларів в обладнання. А в тому, що вони завжди знали, що ми всі виступимо проти них», – додав генерал.

Окремо Ходжес висловив обурення через нещодавні заяви президента США Дональда Трампа та міністра оборони Піта Гегсета щодо жертв і ролі країн НАТО в Афганістані. За його словами, йому «стає зле» від подібної риторики, яку він вважає зневажливою до союзників. Водночас у НАТО звучать і протилежні оцінки можливостей Європи. Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте раніше заявив, що для створення власного потужного війська європейським країнам довелося б підняти видатки на оборону до 10% ВВП.

Нагадаємо, що під час виступу в Європарламенті Генсек НАТО Марк Рютте різко розкритикував ідею повної оборонної автономії Європи. Він закликав європейських лідерів «продовжувати мріяти», якщо вони вважають, що здатні забезпечити безпеку континенту без американської підтримки. За його словами, Європа та США залишаються життєво необхідними партнерами, і жодна зі сторін не зможе гарантувати безпеку самостійно. Генсек НАТО також наголосив, що без США Європа втратить захист «ядерної парасольки» Вашингтона, а розгортання власного ядерного арсеналу стане окремим фінансовим і політичним викликом.