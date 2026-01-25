Зеленський озвучив позицію України щодо Донбасу після перемовин у Абу-Дабі

Президент повідомив, що документ про американські гарантії безпеки для України вже готовий

Україна за жодних обставин не віддасть Росії Донбас за мирною угодою, тому потрібно шукати компроміс. Як інформує «Главком», про це на пресконференції у Вільнюсі заявив президент Володимир Зеленський, коментуючи підсумки переговорів в Абу-Дабі.

«Моя позиція щодо наших територій незмінна», – наголосив він.

Разом із тим, президент повідомив, що документ про американські гарантії безпеки для України вже готовий на 100%, лишилося тільки підписати його.

«Конкретні гарантії безпеки для України дають конкретні дати завершення цієї війни. (...) Документ готовий на сто відсотків. Ми очікуємо від партнерів сигналу щодо дати та місця його підписання. Після цього він буде переданий на ратифікацію до Конгресу США та українського парламенту», – повідомив Зеленський.

Нагадаємо, у разі затяжної війни в Україні російський диктатор Володимир Путін може піти на використання хімічної зброї масового ураження.

Також, попри активізацію дипломатичних процесів, Росія не демонструє реальної готовності до завершення бойових дій. Натомість Кремль використовує тактику затягування часу, постійно висуваючи нові умови та імітуючи переговорний процес.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прокоментував перспективи війни 2026 року. За його словами, жодних ознак підготовки противником мирних переговорів не видно.