Робота без токсичного колективу важливіша за гроші? Опитування показало новий тренд

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Кожен четвертий українець хоче змінити професію у 2026 році
фото з відкритих джерел

Дослідження показало, що українці у 2026 році дедалі частіше звертають увагу на атмосферу в компанії, баланс життя і роботи та стабільність роботодавця

Майже кожен четвертий українець розглядає зміну роботи або професії у 2026 році, а більшість не виключає такого сценарію. При цьому ключовими факторами вибору роботодавця дедалі частіше стають не лише гроші, а й комфорт у колективі, гнучкий графік та баланс між роботою й особистим життям. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу OLX Робота.

В опитуванні взяли участь 892 респонденти з різних регіонів України. За даними дослідження, найбільш бажаним рівнем заробітної плати залишається 20-30 тис. грн – такий дохід назвали 34% опитаних;

• Ще 29% орієнтуються на 10-20 тис. грн;
• 20% – на 30-50 тис. грн;
• 11% хотіли б заробляти понад 50 тис. грн.

Водночас лише фінансові фактори вже не визначають вибір роботи. Найважливішим критерієм для 55% респондентів стали хороші стосунки в колективі та підтримка з боку керівництва. Майже половина опитаних (48%) звертає увагу на баланс між роботою та особистим життям, а 44% – на гнучкий або гібридний формат зайнятості.

Серед інших умов українці називали:

• стабільність компанії (41%);
• конкурентну зарплату (35%);
• соціальні гарантії (29%).

Кар’єрні настрої українців залишаються активними: 26% респондентів планують змінити професію або сферу діяльності, ще 60% допускають таку можливість. Головною причиною для змін залишається бажання отримувати вищу зарплату – це зазначили 72% учасників опитування.

Серед інших мотивів:

• вимушені зміни через війну чи скорочення (31%);
• інтерес до нової галузі (28%);
• професійне вигорання (25%);
• переїзд або зміна життєвих обставин (20%).

Нагадаємо, що на українському ринку праці різко зросла потреба у кваліфікованих робітниках. Слюсарі та зварювальники з розрядом стали одними з найбільш затребуваних спеціалістів, а зарплати в цих професіях продовжують зростати.

