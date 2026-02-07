Росія атакує Україну безпілотниками та ракетами

Наразі Калібри залітають у повітряний простір України

У ніч на 7 лютого Росія здійснила масштабну атаку ударними безпілотниками, під загрозою опинилася низка регіонів України. За даними Повітряних сил та моніторингових каналів, у повітряному просторі зафіксовано десятки груп БпЛА, які рухалися в різних напрямках, зокрема до західних областей та Київщини. Про це пише «Главком».

Близько 02:37 мер Харкова Ігор Терехов повідомив про влучання ворожого дрона типу «шахед» у Холодногірському районі міста. Наразі триває з’ясування наслідків атаки. Крім того, о 02:43 стало відомо про звуки вибухів у Кропивницькому. Військові заздалегідь попереджали мешканців про наближення ворожих безпілотників до міста.

Атака 7 лютого стала продовженням масованого терору української інфраструктури. Росія намагається використовувати найхолодніші дні зими для посилення тиску на цивільне населення.

Нагадаємо, російські терористи упродовж доби завдає артилерійських ударів по території Херсонської ТЕЦ. Зафіксовано щонайменше п’ять влучань.

«Це вже четверта атака на Херсонську ТЕЦ від початку лютого. Росія продовжує цілеспрямовані обстріли цивільної енергетичної інфраструктури, намагаючись ускладнити відновлення об’єктів теплопостачання», – йдеться в повідомленні «Нафтогазу».

До слова, російська терористична армія атакувала Дніпропетровщину. Внаслідок цього загинув чоловік, ще четверо людей постраждали.

Під ударом були Васильківська, Маломихайлівська, Слов’янська та Покровська громади Синельниківського району. Двох постраждалих рятувальники деблокували з-під завалів.