Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп заявив про значний прогрес у врегулюванні війни

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Трамп заявив про значний прогрес у врегулюванні війни
Трамп заявив про значний прогрес у мирних переговорах
фото: скриншот із відкритих джерел

Трамп вважає кількість жертв війни серед солдатів жахливою

Дональд Трамп визнав, що війна в Україні виявилася складнішою, ніж він вважав. Проте лідер США заговорив про наміри її врегулювати. Відповідні заяви президент США зробив на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, передає «Главком».

Президент США заявив, що він вважав війну в Україні найлегшою. Та попри його сподівання це виявилося інакше. Разом із цим він наголосив про «мир на Близькому Сході» та заговорив про врегулювання 8-ми воєн.

Дональд Трамп також назвав кількість солдатів, які загинули за останній місяць у російсько-українській війни. «Минулого місяця загинуло 29 тис. людей, переважно солдатів», – стверджував глава Білого дому та назвав таку кількість жертв «жахливою».

Водночас президент США прокоментував перемовини щодо досягнення миру в Україні. «Ми досягаємо значного прогресу в мирних переговорах», – сказав Дональд Трамп.

Нагадаємо, що Дональд Трамп заявив, що планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським і вважає, що сторони перебувають у точці, де можуть укласти мирну угоду. Трамп висловив переконання, що війни можна зупиняти шляхом переговорів і прямого діалогу між сторонами.

Згодом стало відомо, що президент України Володимир Зеленський прибув до Швейцарії для участі у Всесвітньому економічному форумі та зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом. 

Раніше «Главком» повідомляв, що президент Дональд Трамп на конференціїу Давосі також заявив, що він розробив рамковий план, який задовольнить його вимоги щодо Гренландії. Він сказав, що угода, яку він обговорював з генеральним секретарем НАТО, означає, що він більше не запроваджуватиме нові тарифи на європейські країни, які виступали проти його амбіцій анексувати арктичний острів.

Теги: росія війна Дональд Трамп переговори форум в давосі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Час звертатися до Конгресу: як Україна може обійти позицію Трампа
Час звертатися до Конгресу: як Україна може обійти позицію Трампа
8 сiчня, 10:42
Чому Трамп одержимий ідеєю захоплення Гренландії: аналіз Bloomberg
Чому Трамп одержимий ідеєю захоплення Гренландії: аналіз Bloomberg
28 грудня, 2025, 07:44
Фінал трансляції Зеленського та Трампа здивував глядачів
Фінал трансляції Зеленського та Трампа здивував глядачів
29 грудня, 2025, 02:31
У Запорізькій та Дніпропетровській областях оголошено примусову евакуацію
Оголошено примусову евакуацію понад 3 тисяч дітей з небезпечних районів двох областей
2 сiчня, 20:00
Міністр оборони Британії ухилився від відповіді щодо чисельності військ для України
Міністр оборони Британії відмовився сказати, скільки військових надійде в Україну
8 сiчня, 11:20
Найбільшим імпортером російського газу стала Франція
Євросоюз торік купив зрідженого газу з Росії на мільярди євро
8 сiчня, 17:25
У російському Серпухові стався блекаут після пожежі на підстанції
У російському Серпухові стався блекаут після пожежі на підстанції
16 сiчня, 23:26
Владислав Вакуленко віддав життя, захищаючи батьківщину від російських загарбників
Майстер тайського боксу загинув у боях під Бахмутом. Згадаймо Владислава Вакуленка
2 сiчня, 09:00
Президент: Україна не ховається від найскладніших питань і ніколи не буде перепоною для миру
Зеленський повідомив про нові переговори зі США щодо ЗАЕС
7 сiчня, 12:24

Політика

Трамп заявив про значний прогрес у врегулюванні війни
Трамп заявив про значний прогрес у врегулюванні війни
Віткофф заявив про прогрес у перемовинах з Україною, але спірним є одне питання
Віткофф заявив про прогрес у перемовинах з Україною, але спірним є одне питання
Келлог зробив оптимістичний прогноз щодо завершення війни в Україні
Келлог зробив оптимістичний прогноз щодо завершення війни в Україні
Віткофф анонсував візит до Києва
Віткофф анонсував візит до Києва
Угода Трампа та НАТО щодо Гренландії. Данія зробила заяву
Угода Трампа та НАТО щодо Гренландії. Данія зробила заяву
Зеленський прибув до Давосу для зустрічі з Трампом
Зеленський прибув до Давосу для зустрічі з Трампом

Новини

День Соборності України 2026: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 07:00
В Україні невелике потепління: погода на 22 січня
Сьогодні, 05:59
Україна та Росія перебувають у точці для укладення угоди – Трамп
Вчора, 17:45
Зеленський планує зустрітися з Трампом у Давосі
Вчора, 17:22
Трамп у Давосі розкритикував Європу через міграцію та імпорт
Вчора, 16:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 21 січня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua