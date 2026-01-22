Трамп заявив про значний прогрес у врегулюванні війни

Трамп вважає кількість жертв війни серед солдатів жахливою

Дональд Трамп визнав, що війна в Україні виявилася складнішою, ніж він вважав. Проте лідер США заговорив про наміри її врегулювати. Відповідні заяви президент США зробив на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, передає «Главком».

Президент США заявив, що він вважав війну в Україні найлегшою. Та попри його сподівання це виявилося інакше. Разом із цим він наголосив про «мир на Близькому Сході» та заговорив про врегулювання 8-ми воєн.

Дональд Трамп також назвав кількість солдатів, які загинули за останній місяць у російсько-українській війни. «Минулого місяця загинуло 29 тис. людей, переважно солдатів», – стверджував глава Білого дому та назвав таку кількість жертв «жахливою».

Водночас президент США прокоментував перемовини щодо досягнення миру в Україні. «Ми досягаємо значного прогресу в мирних переговорах», – сказав Дональд Трамп.

Нагадаємо, що Дональд Трамп заявив, що планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським і вважає, що сторони перебувають у точці, де можуть укласти мирну угоду. Трамп висловив переконання, що війни можна зупиняти шляхом переговорів і прямого діалогу між сторонами.

Згодом стало відомо, що президент України Володимир Зеленський прибув до Швейцарії для участі у Всесвітньому економічному форумі та зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом.

Раніше «Главком» повідомляв, що президент Дональд Трамп на конференціїу Давосі також заявив, що він розробив рамковий план, який задовольнить його вимоги щодо Гренландії. Він сказав, що угода, яку він обговорював з генеральним секретарем НАТО, означає, що він більше не запроваджуватиме нові тарифи на європейські країни, які виступали проти його амбіцій анексувати арктичний острів.