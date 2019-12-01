Леонардо Ді Капріо відреагував на звинувачення в підпалі амазонських лісів



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Леонардо Ді Капріо спростував слова президента Бразилії

Актор заявив про підтримку народу Бразилії і захисту екології у країні

Американський актор Леонардо Ді Капріо спростував слова президента Бразилії Жаіра Болосанару про те, що він фінансує організації, які відповідальні за підпали лісів Амазонії.

У той же час, актор повідомив, що названі організації заслуговують фінансування.

«Я, як і раніше, схильний підтримувати бразильські громади корінних народів, місцеві органи влади, науковців, викладачів і широкий загал які постійно працюють, щоб захистити Амазонію для майбутнього всіх бразильців», - заявив Ді Капріо.

Він також заявив про підтримку народу Бразилії і захисту екології у країні.

«У цей кризовий для Амазонії час я підтримую народ Бразилії, який працює над збереженням своєї природної і культурної спадщини. Вони є дивним, зворушливим і смиренним прикладом відповідальності та ентузіазму, необхідних для збереження навколишнього середовища. Майбутнє цих незамінних екосистем поставлено на карту, й я пишаюся тим, що захищаю їх», - заявив актор.

Нагадаємо, президент Бразилії Жаір Болсонару протягом одного дня двічі звинуватив голлівудського актора Леонардо ді Капріо в тому, що він начебто сприяв лісовим пожежам в Амазонії.

Раніше Ді Капріо обіцяв виділити $5 мільйонів, щоб врятувати ліси Амазонії від пожеж.

Як відомо, президент Бразилії Жаір Болсонару заявляв, що ймовірними паліями лісів, які спричинили потужні пожежі, є екологічні активісти.

Тим часом на думку екоактивістів, Болсонару заохочує підпали, щоб звільнити землю для аграрної та видобувної промисловості.

Також Болсонаро засудив ініціативу свого французького колеги Еммануеля Макрона щодо створення міжнародного альянсу групи Великої сімки з порятунку лісів Амазонії.

Нагадаємо, пожежі в тропічних лісах Амазонки почалися на початку серпня. У деяких штатах Бразилії оголошено надзвичайний стан.

У липні Національний інститут космічних досліджень опублікував звіт, згідно з яким, за рік темпи знищення лісів Амазонки збільшилися на 88%.

Джерело: Новое Время