Чи отримала Росія від Казахстану все чого хотіла?

Токаєв буде змушений оглядатися на Росію найближчий рік

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Останутся ли русские войска в Казахстане? И получила ли РФ своё?

И да и нет.

ВС РФ несомненно усилит своё присутствие на Байконуре, который она арендует. Больше войск, активное использование. О прекращении аренды (такие тезисы звучали в 2021) речи уже не идёт.

Казахские элиты вынуждены будут как минимум ближайший год действовать с оглядкой на Кремль. Россия помогла Токаеву провести зачистку властных структур от людей Назарбаева. И, естественно, захочет услуг в ответ. Если таковых не последует – всегда можно подыграть и другой стороне. Тем более, что чистка среди элит является делом долгим.

Кроме того, РФ существенно усилилась в регионе. Используя ОДКБ, Кремль продемонстрировал готовность действовать решительно. Это проглотили ЕС и США. Достаточно вспомнить комментарий Белого Дома, от 8 января «Вы знаете, я думаю, что это действительно вопрос к Кремлю и правительству России, а не к Соединенным Штатам. То, что происходит в Казахстане, никоим образом не касается нас».

Ситуация была близкой к идеальной для Путина. Напрашивался следующий шаг – «обсуждать» форматы, которые давали бы возможность усилить своё присутствие в регионе, расширить на другие страны. В том числе в Узбекистане, который стремительно уходит из-под влияния РФ.

Но через пару дней внезапно начался вывод войск. Токаев заявил что «всё». Путин вначале не спешил, в его окружении заявляли о возможности задержаться

Но вывести войска всё же придётся (естественно, кроме Байконура). Для того, чтобы понимать суть происходящего давайте сопоставим несколько событий.

6.01 И РФ и КНР заявляют о готовности оказать поддержку «казахскому народу».

7.01 РФ вводит войска.

8.01 МИД КНР заявляет, что готов оказать любую поддержку Казахстану.

10.01 Министр иностранных дел КНР Ван И звонит Лаврову. Обсуждают Казахстан. После чего Путин резко решает собрать руководителей стран ОДКБ «на поговорить» по видеосвязи.

В этот же день, во время звонка Си Цзиньпина Лукашенку затрагивается вопрос Средней Азии. После чего тот резко забывает свои тезисы о необходимости ОДКБ отвести угрозу для Узбекистана. Напрочь: утром говорил много, после звонка Си этой страны на «личном глобусе Лукашенко» не стало.

11.01 Турция проводит онлайн-встречу ОТГ (организации тюркских государств) по теме Казахстана. Эрдоган перед этим заявлял о готовности поддержать власти этой страны.

11.01 Принимается решение о выводе войск и он реально начинается.

И, судя по всему, идеи Кремля заскочить в другие страны региона на волне «борьбы с протестами» могут оказаться лишь идеями. Исключением, возможно, станет Кыргызстан. Но это не то, чего хотелось бы получить Путину

Такая хронология событий и внезапный «задний ход» российской машины, возможно, стал результатом проявления повышенного внимания к кризису со стороны Китая и (в меньшей мере) Турции. Для Кремля сегодня нет резона идти на обострение с этими двумя государствами.

Так ли это покажут события вокруг Узбекистана. С одной стороны Россия продемонстрировала своё желание усилить влияние в регионе. С другой, узбекские элиты ещё 8-10 лет назад сделали ставку на дрейф от РФ в сторону КНР. И, судя по всему, в начале 2022 года такой подход дал первые политические результаты. Одним словом, возможное участие Узбекистана в ОДКБ (возвращение в организацию хотя бы частично) будет лакмусовой бумажкой для процессов.

Ещё одним индикатором могут стать процессы в Таджикистане. После поспешного вывода американских войск из Афганистана КНР активизировал программы военно-технического сотрудничества с таджиками.

Вопрос лишь в том, готов ли Китай играть более активную роль в регионе. Если да, то уже в 2023 году для стран Средней Азии ключевым станет формат ШОС, а не ОДКБ или СНГ.

Джерело: блог Ігора Тишкевіча

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