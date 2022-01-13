«Русофоби» в новому уряді Казахстану

Асмар Умаров запевняє, що він – за дружбу між країнами

Асмар Умаров запевняє, що він – за дружбу між країнами

Як росіяни шукають ворогів в сусідніх країнах

Багато хто уже поставив хрест на Казахстані – мовляв, країна фактично окупована РФ. Але ні! Сьогодні розпочався вивід військових так званої ОДКБ, а на топ-посадах у цій країні з’явилися персоналії, котрі в РФ прирівнюють до Дмитра Яроша.

Перша персона – це щойно призначений держсекретар Казахстану Ерлан Тинимбайули Карін.

Якщо почитати вікіпедію – звичайний казахський чиновник і громадський діяч з активною позицією. Свого часу очолював Центр антитерористичних программ, працював запрошеним професором у Вашингтоні (США), почесний професор університету в Шанхаї, науковець з кількома сотнями пубікацій, є головою ради правління Казахстанської асоціації політичних наук, членом Виконкому Азіатської федерації карате-до, батько шести дітей.

У інтерпретації ж московських пропагандистів виростає НАБАГАТО більш цікава фігура.

«Відомий як куратор казахських неонацистів, і помічений у постійних контактах відносинами з одним із лідером казахського «Бозкурта» – «сірих вовків» Аманом Мамбеталієвим.

Зв'язки казахських «сірих вовків» з Україною широкі та постійні, їх забезпечує казахський посол у Києві Дархан Калєтаєв, творець русофобської пропагандистської мережі, найзнаменитішим учасником якої став творець мовних патрулів Куат Ахметов».

Перекладаючи з істеричної мови, патріот і має контакти з патріотами Казахстану, котрі захищають своє країну від зросійщення, і цим уже – «русофоб».

Такою ж ядучою слюною бризкають росіяни з приводу Аскара Умарова, теж днями призначеного міністром інформації та громадського розвитку. Цей – теж за класифікацією мордору «русофоб», йому заборонено в’їзд в РФ, як стверджують тамтешні ЗМІ.

А за що?

Умаров вдавався, як кажуть у РФ до «антиросійської» риторики, він казав: «У колишній метрополії все ще намагаються поводитись на правах господаря. Нам елементарно не дають провести деколонізацію свідомості».

Страшна русофобія, чи не так?

Ось вам ще його цитат:

«Коли всі напиватимуться горілкою і святкуватимуть незрозумілий день перемоги, ви згадайте молитвою наших нещасних дідів, які не повернулися з чужої війни. Кого перемогли, що перемогли?».

«Не забувайте, що ви тут нав'язана діаспора, а не автохтони, і дякуйте, що ваші права дотримуються і вас, як колонізаторів в інших країнах, ніхто не жене».

«Постійно персвідчуюся, що якщо у бізнесу в Астані російський господар, то сервіс там огидний, ніби в совок потрапив!! Чи це в крові у них?».

Нині цей урядовець запевняє, що він – за дружбу між країнами, і росіяни ніби вже перестали піднімати ґвалт.

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Джерело: блог Ігоря Луценка

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