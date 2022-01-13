Міністр оборони РФ доповів Путіну, коли виведе «миротворців» з Казахстану

Виведення сил країн Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) з Казахстану стартувало у четвер

Путін заявив, що «російським миротворцям» час повертатися додому

Виведення сил країн Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) з Казахстану, що стартував у четвер, завершиться 19 січня. Про це інформує «Интерфакс» із посиланням на міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

«Затвердили рішення про поетапне виведення (військових - ред.) та передачу об'єктів під охорону Казахстану», – заявив Шойгу на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

За словами Шойгу, процес повернення «миротворців» розпочнеться сьогодні, 13 січня. Він додав, що завтра на 14 літаках буде вивезено з Казахстану «миротворців» Вірменії, Таджикистану, Білорусії. «Киргизькі колеги виходять – з урахуванням того, що вони поруч, – своїм ходом. Далі, протягом п'яти днів, у міру передачі об'єктів здійснюватиметься виведення і миротворчих сил, що залишилися», – сказав міністр оборони РФ.

Путін, у свою чергу, заявив, що контингент ОДКБ виконав своє завдання в Казахстані, «російським миротворцям» час повертатися додому.

Раніше повідомлялося, що поетапне виведення сил ОДКБ з Казахстану здійснюватиметься, починаючи з 13 січня поточного року, протягом 10 днів.

Напередодні президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що виведення сил Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) з країни почнеться 13 січня.

За день до цього «миротворці» Путіна оголосили, що вже готуються залишити Казахстан.

Тоді ж глава міноборони Росії заявив, що колективні «миротворчі сили» Організації Договору про колективну безпеку завершать свою місію в Казахстані після повної стабілізації обстановки у цій державі.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков у свою чергу наголосив, що терміни дії миротворчої місії ОДКБ у Казахстані може визначити лише керівництво цієї країни, а Москва у ці питання нібито не втручається.

Повідомлялося, що поетапне виведення «миротворчих сил» ОДКБ триватиме не більше 10 днів.

До слова, на нараді глав країн Організації договору колективної безпеки Путін переплутав ім'я президента Казахстану (відео).