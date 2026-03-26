Головна Думки вголос Ігар Тишкевіч
search button user button menu button
Ігар Тишкевіч Політичний аналітик

Ядерна карта Лукашенка. Гра, яка може змінити правила

google social img telegram social img facebook social img
Трамп і Лукашенко
фото: Getty Images

Чому Лукашенко став важливим?

США розпочали війну проти Ірану через наявність у останнього 440 кг збагаченого (до 60%) урану. Білорусь має порівнянні запаси ядерних матеріалів. А за «вагою на душу населення» вони перевищують запаси Ірану. І тут мова йде як про збагачений до 45% уран, так і, можливо, про збройовий плутоній.

Так, Білорусь має запас матеріалів для створення власної ядерної зброї. Так званої «брудної бомби» – хоч зараз. А повноцінної ядерної зброї – у недалекому майбутньому.

І це одна з причин, чому США активно розвивають переговорний трек з Лукашенком. Більше того, у першу каденцію Трампа сторони підійшли впритул до угоди. До цього США і Білорусь виходили на рівень практичної угоди щодо утилізації. Це було у 2010 році. Але від 200 до 230 кілограмів ядерних матеріалів, значна частина з яких – U-235, збагачений до 45%, і Pu-239. Навіть 200 кілограмів – це вже тема для торгу.

І Лукашенко торгується. Активно. З огляду на фактор війни в Ірані, Трамп хоче швидко домовитися. Швидко – означає заплатити. Або політично, або просто грошима.

А в разі укладення угоди є варіант участі Білорусі у вирішенні й «іранської проблеми». Але тут потрібні неабиякі здібності переговорників в оточенні Лукашенка. З чим, з огляду на політику заміни розумних, але самостійних на гучних, тупих і лояльних, – проблема.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Білорусь США ядерна зброя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua